Des conditions météo très favorables ce printemps et cet été ont bénéficié à la forêt vosgienne durement touchée par le manque d'eau et les attaques de scolytes ces dernières années. "Nous sommes revenus dans une normalité de saison" se réjouit Denis Dagneaux directeur de l'ONF Vosges.

Embellie pour la forêt vosgienne, après trois années de sécheresse et de scolytes

"Nous avons connu une succession de basses températures depuis le début du printemps, puis de la pluie et de la chaleur, et ça la forêt elle adore" se réjouit Denis Dagneaux qui constate une chute des attaques de scolytes et l'effondrement des colonies de chenilles processionnaires du chêne dans le département cet été. Les plantations de jeunes arbres réalisées ces 2 dernières années sont par ailleurs en bonne santé.

Un rebond climatique qui intervient après des années très difficiles. "En 3 ans nous avons abattu autant d'arbres qu'en 4 ans" poursuit Denis Dagneaux. Des arbres malades qui ont encombré toute la filière bois avec des prix au mètre-cube en baisse sensible. 2021 marque le retour a une situation plus normale, avec des volumes de coupe et des prix quasi équivalents à ceux de 2017.

Un rétablissement cependant trop tardif pour une trentaine de communes rurales et comptant moins de 100 habitants, dont les revenus forestiers se sont effondrés. "Nous avons du couper tous nos résineux victimes des scolytes et les vendre au quart ou au tiers du prix" souligne Jérôme Thomas président de l'association des communes forestières des Vosges et maire de Gigney. Des pertes importantes pour la commune de l'arrondissement d'Epinal dont l'exploitation des 70 hectares de forêt représente 40% du budget annuel de fonctionnement.

D'une manière plus générale, les revenus des communes forestières vosgiennes ont baissé en moyenne de 20% en plaine et de 50% en montagne.