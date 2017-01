Embellie pour les entreprises tourangelles

Les chiffres sont meilleurs pour l'économie tourangelle. C'est ce qui ressort de l'audience solennelle du Tribunal de commerce de Tours qui s'est déroulée ce jeudi.

Les juges, pour la plupart chefs d'entreprises, ont tenu tout d'abord à insister sur la forte baisse de près de 20% des procédures collectives. Ce terme de procédure collective parle en fait des mises en redressement ou des liquidations judiciaires des entreprises et c'est vrai que dans ce domaine, les statistiques sont bonnes - moins 20% en un an - selon les expert-comptables, il y a une amélioration des comptes des entreprises qui est visible depuis quelques années mais qui s'est accentuée l'année dernière, les entreprises ont peu améliorer leur trésorerie. Malgré tout dans les secteurs très touchés par les difficultés, le batiment arrive encore en tête suivi par la restauration. Ces procédures collectives ont concerné 1269 salariés et à ce jour, 79% d'entre eux ont tout de même conserver leur emploi.

Le registre du commerce a enregistré également l'an passé plus d'inscription que de radiations : 3163 entreprises ont été crées pour 1826 qui ont été radiées.

Le tribunal de commerce rappelle enfin qu'il est aussi là pour faire de la prévention et trouver des solutions à l'amiable, il a même mis en place une cellule psychologique en novembre dernier APESA qui a déjà accueilli 5 chefs d'entreprise en grave difficulté économique mais aussi morale