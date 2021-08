Embouteillage de bateaux à l'entrée du port de commerce de La Rochelle

C'est notamment la conséquence de la reprise économique mondiale : le port de commerce de La Rochelle accueille plus de bateaux que d'habitude. Ce qui allonge les délais d'attente et pénalise ses clients. Mais des correctifs sont en cours.

Embouteillage à l'entrée du port de La Pallice ! Depuis le début de cette année, le port de commerce de La rochelle fait face à une forte augmentation de son trafic, d'où des délais d'attente qui s'allongent pour les bateaux en escale à La Rochelle. Source d'insatisfaction pour les clients du port, sachant que le temps c'est de l'argent : de l'ordre de 20.000 euros par journée perdue pour un cargo moyen.

Comment en est-on arrivé là ? La direction du grand port maritime avance plusieurs explications. La première, c'est la reprise économique mondiale, après le coup d'arrêt de l'an dernier, au tout début de la crise sanitaire. Conséquence directe : la reprise du trafic maritime par lequel transite l'essentiel des marchandises. Comme le prix des conteneurs a tendance à flamber, certains opérateurs se reportent vers d'autres modes d'acheminement dits "conventionnels", en clair des palettes posées directement dans les soutes des bateaux. Trafic dont La Rochelle a la spécialité.

Le port rochelais profite aussi d'une reprise d'activité plus régionale, notamment sur les produits agricoles. Et puis il y a ces nouveaux trafics attirés par les investissements des dernières années, la création de nouveaux quais. Notamment des produits destinés au BTP. Tout cela mis bout à bout, cela fait plus de bateaux, et donc plus d'attente. Mercredi après-midi, onze navires patientaient au large, dans la zone d'attente située entre les îles d'Oléron et de Ré. On était plutôt habitué à la moitié.

Onze navires patientaient mercredi dans la zone d'attente des cargos du port de La Rochelle, située en bas sur cette carte. - vesselfinder.com

Embauche de dockers

Le grand port veut d'abord y voir un signe encourageant, après une forte baisse de trafic l'an dernier : on est repassé sous les 9 millions de tonnes à La Rochelle en 2020. Mais c'est aussi forcément une gêne pour les clients. Une partie du problème va se régler de lui-même avec le retour à la normale des circuits logistiques mondiaux. L'opérateur privé (compagnie maritime Kuhn) qui gère le chargement et le déchargement des marchandises a aussi promis des investissements pour des outils plus performants. Et l'embauche de dockers supplémentaires, en lien avec leur groupement d'employeurs.

"Le temps d'attente c'est important" concède Anthony Vélot, directeur du port chargé du marketing et du patrimoine. Mais ça ne fait pas tout. "La compétitivité d'un port s'exprime aussi par d'autres critères, à commencer par les accès nautiques." Et là-dessus La Rochelle est très bien placée, avec un tirant d'eau de 14 mètres à La Pallice, l'un des tout meilleurs de la façade atlantique, ce qui permet d'accueillir tout type de navire.