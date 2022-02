Embouteillage pour les mariages en Dordogne

Amber Merrifield, de la boutique Marjorie Mariage, à Périgueux est wedding planner. Elle organise depuis quatre ans des mariages. Elle planifie tout avec les mariés, depuis la location de la salle jusqu'au traiteur, en passant par la location de tables et de chaises. Amber Merrifield était l'invité de la Nouvelle Eco ce jeudi dans le 6/9 de France Bleu Périgord.

Des mariages planifiés pour 2023

En 2020, Amber Merrifield n'avait pu organiser aucun mariage à cause du Covid. Sept en 2021. 22 mariages organisés cette année ! Et déjà 10 planifiés en 2023 ce "qui ne s'est jamais produit" note la jeune femme britannique qui organise aussi des mariages pour des anglais et des américains. Cette année, les mariages sont organisés jusqu'au mois de novembre, du vendredi au dimanche.

Ce sont les prestataires qui coincent. Traiteurs et restaurants débordés. Plus de salle à louer. Des photographes, coiffeuses et maquilleuses qui affichent complet. "On a déjà des réservations pour 2024" dit Amber Merrifield. "Evidemment, les clients sont déçus quand on leur dit qu'il n'y a plus de place"