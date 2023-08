Émeutes à Amiens-Nord : le tabac du Colvert souffre encore des dégâts

Le tabac du Colvert a été pillé et incendié dans la nuit du 29 au 30 juin, lors des violences urbaines survenues à la mort de Nahel, un garçon de 17 ans. Le couple de propriétaires, Agnès Haleine et Laurent Le Saint, entreprennent actuellement les travaux. Ils ne savent pas encore quelle sera la prise en charge de l’assurance, mais ils ont déjà demandé l’aide de 10 000 euros versés par l’Etat. Une goutte d’eau dans l’océan de factures pour le couple.

“Là vous aviez des vitrines de présentation de produits, ici il y avait des jolies vitrines dans l’agencement. Elles ont été démontées forcément, parce que tout a fondu”, décrit la co-gérante Agnès Haleine lorsque l’on entre dans le tabac du Colvert . Entre le bruit de l’entreprise de nettoyage et la forte odeur de suie, c’est encore difficile d’imaginer l’ancien tabac. “On reconnaît la structure du commerce, mais on ne reconnaît plus le commerce”, souffle la co-gérante.

Un "pilier" pour la vie du quartier

Pour Agnès Haleine, ce tabac est un “pilier” pour la vie de quartier. “On a une super bonne petite clientèle de quartier qui a hâte, certainement, qu’on revienne parce qu’il faut qu’ils aillent à je ne sais pas combien de kilomètres pour acheter leurs produits”, observe la co-gérante. Elle ajoute que le couple avait aussi développé un rayon “épicerie” pour répondre aux demandes des habitants.

Le couple a d’abord réfléchi à abandonner les locaux brûlés, mais il s’est rapidement rendu à l’évidence qu’il n’avait pas d’autres choix que d'entreprendre les travaux. “Les 15 premiers jours [après les dégâts], on était parti pour ne pas revenir”, se souvient Laurent Le Saint, co-gérant du tabac Le Colvert. Il explique que c’est par “obligation” que le couple est revenu dans les locaux. “On a déjà travaillé pendant deux ans et demi ici, avec beaucoup d’heures et beaucoup de sacrifices. On repart à zéro maintenant si on s’en va”, regrette-t-il amèrement. Puis il souffle : “On n’a rien, tout est perdu”.

Déjà 70 000 euros de factures à régler

Une perte difficile qui s'accompagne aussi d'une accumulation de factures. “Ce n'était pas non plus la joie sur les comptes, mais on s'en sortait. Et là, on est à découvert. Puis il y a aussi des factures qui s'accumulent et des sociétés qui nous mettent des frais d'impayés”, énumère Laurent Le Saint. Le co-gérant estime qu’il doit encore régler 70 000 à 80 000 euros de factures, dont 40 000 euros de tabac.

Entre le nettoyage, l’électricité et la plomberie, le couple ne sait pas encore quels sont les travaux qui seront pris en charge par l’assurance. “On a une bonne assurance, donc l'expert s'est déplacé très rapidement”*, se souvient Laurent Le Saint. Il raconte avoir vu une première scène de désastre, avec un commerce complètement “brûlé et calciné”. “L'expert a mandaté une société de nettoyage pour déblayer tout ce qui était brûlé, puis remettre une cellule saine avant que tous les travaux puissent commencer”, explique-t-il. Le couple de propriétaires attend le deuxième rendez-vous avec l’expert, fixé au 16 août pour connaître les modalités de remboursement de l’assurance.