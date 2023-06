Emeutes à Brest : un accueil aux horaires élargis pour les victimes

La désolation, et les dégâts. Nombreux. Après deux nuits de violences à Brest , dans le Finistère, l'heure n'est pas encore aux comptes mais la facture sera lourde . Vingt-trois véhicules brûlés, des centres sociaux endommagés, des magasins détruits ou endommagés, le mobilier urbain incendié... Pour les victimes des dégradations commises à Brest depuis mercredi soir, la Ville élargit les horaires de l'accueil dédié ce samedi et ce lundi. Elles seront accueillies de 9h à 18h dans ce lieu inauguré il y a quelques semaines à Brest, au 16 rue Victor Hugo.

Aides aux entreprises

Sur place, les victimes sont accueillies par deux juristes, un travailleur social et un psychologue. Pour ce qui concerne les entreprises, le maire de Brest, François Cuillandre, indique ce vendredi que le service d’aides aux entreprises de la métropole "prend contact depuis avec les commerçants et entreprises ayant subi des dommages pour étudier avec elles les suites pour le maintien de leur activité et des emplois".

Dans un communiqué, François Cuillandre "veut redire que la violence est la pire des réponses pour honorer la mémoire du jeune" Nahel "tragiquement disparu à Nanterre". Le maire de Brest appelle au calme dans sa ville. "La justice doit s’appliquer, et j’appelle solennellement toutes les personnes qui ont participé aux exactions depuis 48h à ne pas continuer."