"Émeutes au Nutella" : Intermarché a payé 375.000 euros d'amende à la répression des fraudes

Plus d'un an après les "émeutes au Nutella", qui s'était produites dans plusieurs villes pendant des promotions monstres sur la pâte à tartiner de la marque Ferrerro, on apprend qu'Intermarché, qui avait organisé ces promotions spectaculaires dans plusieurs de ses magasins, a payé 375.000 euros d'amende à la répression des fraudes, pour ne pas avoir respecté les règles interdisant la revente à perte. Une sanction dévoilée par le rapport annuel de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (la DGCCRF) publié lundi.

Des promotions sur les couches, le café et l'au pétillante également concernées

A l'époque, les promotions de -70 % sur le Nutella avaient provoqué plusieurs bousculades et des bagarres dans les supermarchés et entraîné une vive polémique. Intermarché avait également proposé des réductions de 70% sur des couches Pampers, du café Carte Noire et de l'eau pétillante Perrier. "Fin juin 2018, le groupe Intermarché a reconnu que ces opérations promotionnelles ne respectaient pas la réglementation relative à l'interdiction de revente à perte et a accepté le paiement d'une transaction pénale de 375.000 euros", indique le rapport de la répression des fraudes.

Intermarché a écopé de l'amende maximale

La DGCCRF avait transmis le dossier au parquet d'Evry (Essonne), estimant qu'Intermarché n'avait pas respecté les dispositions en vigueur concernant la revente à perte. Il s'agit de l'amende maximale encourue pour une personne morale pour de la revente à perte. Ces opérations promotionnelles étaient intervenues quelques semaines après que les professionnels du secteur avaient signé, à l'issue des Etats généraux de l'alimentation, une charte dans laquelle ils s'engageaient à "respecter strictement" les règles en vigueur "notamment en matière de seuil de revente à perte et de promotions".

Depuis ces scènes, la loi Alimentation votée en septembre permet d'encadrer plus sévèrement les promotions des produits de grande consommation, et de telles promotions ne sont plus possibles.