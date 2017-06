Emirates déploie les avions géants A380 d'Airbus sur l'aéroport de Nice

L'avion fétiche d'Emirates l'A 380 va de poser tous les jours à Nice pour desservir la plateforme de Dubaï à partir du 1er juillet 2017. La compagnie cherche de nouveaux marchés et veut s'imposer à la veille du grand retour de son rival Qatar Airways.

L'A380 est le grand avion de référence. L'étalon grande distance d'Airbus. Lancé il y a 9 ans, l'avionneur européen qui les assemble à Toulouse, en a fabriqué 220 dont 95 pour un client unique : Emirates pour un coût par avion d'environ 434 millions de dollars. C'est le partenaire historique pour Airbus.

La compagnie aérienne des Émirats Arabes Unis est un mastodonte qui emploie 55 000 personnes. Sa plateforme aérienne de Dubaï offre 160 destinations, un carrefour pour l'Asie avec de nombreux vols longs courriers. Un marché en pleine expansion. Et pour prendre un vol Nice et Dubaï "c'est impossible à la dernière minute" explique un homme d'affaires azuréen : "il faut réserver un mois à l'avance" .

Mais est-ce la seule raison pour la compagnie basée à Nice depuis 23 ans d'opter pour une ligne régulière en A 380, le seul avion gros porteur?

Le seul avion qui apporte la meilleure réponse à la croissance mondiale

Pour le Directeur marketing de l'A 380 chez Airbus Richard Carcaillet : "c'est le seul avion qui "apporte la meilleure réponse à la croissance mondiale du trafic". Sa capacité d'accueil est double voir triple par rapport à la plupart des avions. Il est le seul à transporter plus de 500 passagers avec des économies de carburant et de CO2" de plus, l'A 380 est populaire, il y a un engouement pour voyager dans cet avion. Certains voyageurs sont prêts à faire quelques kilomètres en plus pour rejoindre un aéroport juste pour prendre un A 380".

A 380 d'Emirates - Airbus

À l'extérieur comme à l'intérieur l'A380 est un grand modèle. Un étage avec pour Emirates car chaque compagnie effectue ses propres choix d'aménagements intérieurs le rez-de-chaussée est essentiellement consacré aux classe Eco, et le premier étage aux business et First class.

Les derniers modèles ne lésinent pas sur les offres alléchantes : les sièges sont les plus larges en classe éco sur le marché des longs courriers avec des écrans 13 pouces, et du wifi pour tous. Sur les derniers modèles également des plafonds aux millions de lumières Led changeantes pour mieux s'adapter au décalage horaire.

L'étage au-dessus présentent des mini-suites, un coin "cocooning "

Un siège qui se transforme en lit avec petite table et une porte coulissante pour s'isoler. Un coin "cocooning" selon Roland Naudy Directeur marketing cabine chez Airbus Et " le top du top" : prendre une douche en l'air" une expérience "il y a deux cabines de douches et pour en bénéficier il faut réserver : 20 minutes par passager en solo.

mini suite A 380 First class © Radio France - France Bleu Azur

un aller retour Nice Dubaï à partir du premier juillet en 5 heures 45

Emirates lancera donc un aller retour Nice Dubaï à partir du premier juillet en 5 heures 45 de vol . Avec l'objectif d'avoir 3660 passagers par semaine. L'aéroport de Nice devient après Roissy le deuxième à pouvoir accueillir l'A 380 qui a nécessité surtout l'installation d'une passerelle adaptée pour les deux niveaux de l'avion." Il fait moins de brui"t assure Airbus que de nombreux avion de plus petite taille. Les rotations sont prévues entre 12 h et 14 h.

Emirates cherche aussi en s'attaquant à des aéroports plus secondaires au niveau mondial à diversifier les possibilités de cet avion sur des destinations ciblées et très prisées comme celle de la Côte d'Azur. Les plus fortunés pourront s'offrir des places Dubai Nice aller-retour a près de 20 000 euros en première classe pour se rendre ensuite à Monaco. Pour les classes éco les "supers promos" débutent à 400 euros. Emirates qui aussi ne veut pas laisser un pouce de terrain à son concurrent Qatar Airways qui effectue son retour sur l'aéroport de Nice également début juillet.

Site Airbus Toulouse A 380 © Radio France - France Bleu

Airbus suit de près ces nouveaux déploiements de l'A380 , le constructeur européen a réduit fortement ses constructions : douze A380 sortiront cette année du site de Toulouse contre 30 auparavant et les carnets de commandes ne sont pas plus optimistes avec douze A380 prévus l'an prochain . L'expérimentation niçoise sera donc suivi attentivement.

réécoutez le reportage sur le site Airbue à Toulouse de Violaine ILL France Bleu azur