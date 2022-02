Emission spéciale Sochaux 2022 au coeur de l'usine Stellantis

Emission spéciale Sochaux 2022 ce jeudi sur France Bleu Belfort Montbéliard. De 6h à 9h, la radio s'installe au coeur de la nouvelle usine Stellantis qui entre en service en ce début d'année. Avec nos invités et nos reporters, nous vous faisons découvrir les nouvelles installations et les nouveaux procédés industrielles ultra-modernes. Nous vous faisons aussi rencontrer celles et ceux qui les font fonctionner.

Sochaux 2022, c'est un nouveau tournant dans l'histoire de l'usine historique du Pays de Montbéliard. L'atelier est dimensionné pour produire 400 000 véhicules par an. Au milieu des années 70, Peugeot employait ici près de 40.000 salariés. Aujourd'hui, ils sont environ 6.000. Au cours de l'émission, nous posons aussi la question : le site de Sochaux reste-t-il toujours l'emblème de l'industrie en Franche-Comté ? Vous réagissez au 03 84 22 82 82.

Ecoutez l'émission spéciale 6h-9h

Au micro : Stéphane Veaux, Christophe Beck, Wassila Guittoune et Flora Midy.

Nos invités :

6h15 : Jérôme Boussard, délégué CGT

7h15 : Manuel Gentile, directeur du montage

7h45 : Christophe Montavon, directeur du site Stellantis de Sochaux

8h15 ; Julien Monclin, directeur logistique, responsable du Transstockeur

Des reportages et des interviews en direct de la ligne de montage.

Un AGV, robot qui transporte les pièces, dans l'usine Stellantis de Sochaux. © Radio France - Christophe Beck