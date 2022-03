Emission spéciale solidarité avec l'Ukraine

La Manche et les manchois solidaires de l’Ukraine avec France Bleu Cotentin : partagez vos initiatives, vos appels à la solidarité et vos témoignages dans notre émission spéciale ce mercredi 9 mars.

Pour venir en aide au peuple Ukrainien, vous êtes nombreux dans la Manche à prendre des initiatives. France Bleu Cotentin met son antenne à votre service pour les faire connaître à tous ce mercredi 9 mars.

Participez à l'émission en direct de 9h à 10h en appelant le 02 33 23 13 23.

Les premières initiatives de solidarité avec l'Ukraine relayées par France Bleu Cotentin

Retrouvez les initiatives des manchois sur France Bleu Cotentin.

➤ 8h25 : Gaël Hervieu a organisé une grande collecte sur Cherbourg avec sa femme Ukrainienne, Vlada. Deux camions sont partis ce mardi, un autre part demain. Ils ont arrêté la collecte et se consacrent aujourd’hui à la préparation de l’accueil des réfugiés.

➤ Coté culture 9h10 : Kevin Bodé auteur, compositeur et interprète, reverse les bénéfices de la vente de son album "Cap sur le Cotentin" au Secours Catholique Caritas France afin de venir en aide au peuple Ukrainien. Achetez le disque de Kevin Bodé sur son site.

➤ Coté culture 9h20 Coup de cœur des libraires : la Librairie Ryst de Cherbourg en Cotentin nous présente un ouvrage de Svetlana Alexievitch, écrivain et journaliste ukrainienne qui a obtenu le Prix Nobel de littérature en 2015.

➤ Coté Expert de 9h30 à 10h avec Emmanuelle Saillard du secours populaire de la Manche pour parler des différentes actions menées dans le département, de l’importance de cibler les initiatives en étant cohérent avec les besoins de la population Ukrainienne.

D'autres initiatives :

➤ Gilles Auger des chantiers Bernard de Saint Vaast la Hougue : collecte de dons dans le Val de Saire jusqu’au jeudi 10 mars, puis transport en Pologne et retour des bus avec des réfugiés.

➤ Jean Marc Julienne, président de l’association de jumelage « Granville Partenaire Européen » nous parlera de la ville de Siret en Roumanie qui a vu plus de 70 000 réfugiés Ukrainiens traverser la frontière et qui a besoin d‘aide financière. Jean Marc Julienne est également bénévole pour aider la mairie de Granville à collecter des dons et trouver des familles d’accueil.