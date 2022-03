Émission Spéciale : vivez en direct les commémorations en hommage aux victimes de Merah

France Bleu Occitanie met en place un dispositif important pour vivre en direct l’hommage aux victimes de Mohammed Merah. Dimanche 20 mars, de 14h à 18h, vous pourrez vivre tous les temps forts des cérémonies et notamment les discours des chefs d’état français et israélien.

Dix ans après, Toulouse n'oublie pas les morts de Mohammed Merah et organise un hommage national.

Il y a dix ans tout juste le terroriste islamiste Mohammed Merah tuait sept personnes : trois militaires à Toulouse et à Montauban, puis trois enfants juifs et un enseignant devant l’école Ozar Hatorah (depuis rebaptisée Ohr Torah) dans le quartier toulousain de la Roseraie. Pour rendre hommage aux victimes, deux cérémonies sont prévues, dans l’enceinte de l’établissement et à la Halles aux Grains.

Depuis la Halle aux Grains et l'école Ohr Torah

De 14h à 18h, France Bleu Occitanie vous propose de vivre ces cérémonies et hommage national. Des reporters seront sur le terrain. A l’école Ohr Torah, où le président de la République Emmanuel Macron et le président de l’État israélien Isaac Herzog déposeront une gerbe dans la cour de l'école vers 15h.

Une autre équipe sera également à la Halle aux Grains où dès 15h00 débutera une cérémonie commémorative organisée par le Crif Toulouse Midi-Pyrénées. Des textes seront lus par les amis et les familles des victimes. Il y aura aussi un hommage musical et littéraire. France Bleu vous fera vivre aussi le débat autour du thème : "la défense des valeurs de la République, la laïcité et l'unité face aux menaces de l'islamisme".

A 16h45, les discours des chefs d'État

En écoutant France Bleu, vous pourrez également suivre dès 16h45, les discours d’Emmanuel Macron et d’Isaac Herzog devant les 2000 invités de la Halle aux Grains. Une émission où de très nombreux témoins de ces tueries de Toulouse et Montauban vont intervenir. Dans nos studios notamment des journalistes qui ont vécu ces journées d’horreur. Maître Simon Cohen, avocat toulousain de l'épouse de Jonathan Sandler, du père de Myriam Monsonego et de 150 parties civiles de l'école Orh Torah sera aussi présent. Vous pourrez également retrouver l'analyse des chercheurs qui ont travaillé sur le phénomène de radicalisation.