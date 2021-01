Plus d'une centaine de personnes manifeste à l'occasion de la venue d'Emmanuel Macron à Tours

Première visite officielle de l'année 2021, première visite officielle également après avoir été touché par le coronavirus, Emmanuel Macron est attendu ce mardi à la Caisse d’allocations familiales de Tours. Il vient promouvoir la réforme du versement des pensions alimentaires qui permet son versement par l’État en cas de défaillance de l’ex-conjoint. Le chef de l'Etat est annoncé à 14h à la Caf pour y rencontrer notamment des bénéficiaires de cette réforme. Dans ce contexte, une centaine de personnes a manifesté ce mardi matin à 11h place Jean Jaurès à l'initiative de plusieurs syndicats et des Gilets Jaunes d'Indre-et-Loire; des gilets jaunes qui espèrent se rendre à la CAF.

Dans le cortège de manifestants, on trouve surtout des salariés du secteur médico-social. Ils estiment être oubliés du Ségur de la santé. Leur revendication, objet de plusieurs journées de mobilisation depuis octobre, n'a pas varié : obtenir l'augmentation de 183 euros net par mois accordée à leurs collègues soignants.

Le cortège a ensuite pris la direction de la CAF de Touraine, où un cortège policier était déjà en place boulevard Heurteloup. Les manifestants ont donc été rapidement stoppés.

30 à 40% des pensions alimentaires totalement ou partiellement impayées

La réforme du versement des pensions alimentaires, objet de cette visite présidentielle, est entrée en vigueur au 1er janvier 2021, ce nouveau dispositif est la “concrétisation d’un engagement du chef de l’État annoncé à l’issue du Grand débat national“. Il permet à toute personne qui le souhaite de demander à la Caf d’intermédier le versement de sa pension alimentaire. Cette “sécurisation“ va “protéger les familles monoparentales et simplifier leur quotidien en levant l’insécurité créée par la menace ou l’absence de paiement des pensions“, précise l'Élysée dans son communiqué. Actuellement en France, près d’un million de personnes bénéficient d’une pension alimentaire mais entre 30 et 40% d'entre elles sont totalement ou partiellement impayées.

La Touraine, département pilote

La Caisse d'allocations familiales Touraine a été choisie pour tester ce dispositif, depuis le 1er octobre dernier, les familles monoparentales peuvent saisir la Caf en cas de pensions alimentaires impayées. Cette dernière joue alors le rôle d'intermédiaire entre les ex-conjoints et pourra verser la pension au parent lésé. Depuis le 1er octobre, 118 demandes d’intermédiation ont été reçues par la Caf d'Indre-et-Loire. On compte actuellement 777 dossiers de recouvrement d'impayés, dont 32% en amiable et 68 % en forcé, "le nombre de dossiers est amené à connaître une très forte augmentation dans les mois à venir" précise la Caf Touraine.

Un dispositif pour mieux protéger les victimes de violences conjugales

Depuis janvier, le ministère de la Justice transmet les jugements par voie dématérialisée, accélérant la mise en œuvre du dispositif et évitant aux usagers d’en faire la demande à la Caf. En cas de violences conjugales, l’intermédiation financière permet d’éviter au parent créancier de faire connaître ses coordonnées bancaires et domiciliaires au parent débiteur. Elle évite donc de devoir choisir entre protection de sa sécurité personnelle et perception de la pension nécessaire à l’entretien et à l’éducation des enfants.