Emmanuel Macron annonce l'implantation de BioTJeT, nouvelle usine de biocarburant sur le bassin de Lacq

Ce vendredi matin, depuis l'usine Safran de Villaroche (Seine-et-Marne), le président Emmanuel Macron a annoncé l'implantation à venir sur le bassin de Lacq de l'usine BioTJet, qui va produire du biocarburant pour les avions. C'est l'entreprise Elyse Energy qui porte le projet et annonce 1 milliard d'euros d'investissement. "On va réinventer un avenir énergétique et industriel à Lacq avec BioTJet", a dit Emmanuel Macron qui avance la création de 700 emplois directs, "100 sur le site et 600 sur tous les acteurs du recyclage". Dans un communiqué suivant le discours du président, Elyse Energy parle "d'au moins 800 emplois directs et indirects", pour le "plus gros investissement sur le territoire du bassin du Lacq depuis la découverte d’un gisement de gaz à Lacq en 1951".

