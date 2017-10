Emmanuel Macron annonce une loi et des ordonnances pour rééquilibrer les contrats entre agriculteurs et distributeurs

Le chef de l'Etat a présenté ce mercredi, à Rungis, ses premières mesures en faveur d'un rééquilibrage de la filière agricole, à l'occasion d'un point d'étape sur les Etats généraux de l'Alimentation.

Une nouvelle loi, dont le contenu visera à rééquilibrer les contrats entre les agriculteurs, les industriels et les distributeurs : c'est ce qu'a annoncé ce mercredi le président de la République, Emmanuel Macron, présent à Rungis pour un point de mi-parcours des Etats généraux de l'Alimentation. "Nous modifierons la loi pour inverser la formation du prix, qui partira du coût de production" a-t-il annoncé.

C'est donc à partir du coût de production que les transformateurs et les distributeurs ajouteront leur marge pour obtenir le prix final, et non plus le contraire. "Le juste prix payé doit être un objectif, et il doit accompagner nos décisions", a-t-il également déclaré lors de ce discours, arguant qu'il "n'est plus possible aujourd'hui qu'en France, un tiers des agriculteurs gagne moins de 350 euros par an".

Le président a également abordé la question du droit à la concurrence, qui empêche les agriculteurs de s'organiser à plusieurs, par peur d'être accusés d'entente sur les prix. "J'ai entendu les demandes qui étaient faites sur le droit à la concurrence. J'y suis attaché. Mais je sais que certains ont des réticences quand, de fait, le marché est biaisé par la loi du plus fort", explique-t-il.