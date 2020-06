Emmanuel Macron attendu dans la région toulousaine : que pourrait-il annoncer pour la filière aéronautique ?

Emmanuel Macron doit venir dans la région toulousaine annoncer un plan de soutien à l'aéronautique mardi 9 juin. Un plan très attendu notamment par Airbus alors que le patron de l'avionneur, Guillaume Faury, n'a pas exclu des licenciements à cause du coronavirus. Le Covid-19 qui a conduit à une diminution du trafic aérien de 90% au plus fort de la crise. La presse britannique est même allée jusqu'à parler de 10.000 suppressions de poste, voire 13.000, soit 10% des effectifs d'Airbus. L'avionneur a tout de même réussi à livrer 24 appareils en mai (contre 81 en mai 2019) mais n'a enregistré aucune commande.

Dans tout le secteur de l'aéronautique 200.000 emplois directs et indirects pourraient disparaître en Occitanie. Emmanuel Macron doit donc présenter des mesures pour "limiter la casse".

Chômage partiel étendu ?

Ce plan de soutien à l'aéronautique sera intégré au troisième projet de loi de finances rectificative qui doit être présenté ce mercredi en Conseil des ministres. L'objectif est clair : faire en sorte que la filière tienne le coup sur le court et le long terme. Pour cela, le chômage partiel pourrait être étendu pour certains salariés, peut-être pendant un an encore.

Ce dispositif exceptionnel pourrait être complété par de la formation afin de conserver les compétences acquises, voire les améliorer. Les employés qui sont sur des chaines de production d'avion eux pourraient être transférés temporairement sur des chaines de production autres, pharmaceutiques par exemple.

Une recapitalisation des petits sous-traitants ?

Un fonds d'un milliard d'euros est aussi à l'étude. L'idée serait de permettre aux donneurs d'ordre comme Airbus d'acheter des parts dans des petites entreprises sous-traitantes, pas pour les contrôler mais pour assurer leur pérennité financière. Et aussi éviter aussi qu'elles ne soient rachetées par des investisseurs étrangers.

Mais ce plan, comme celui pour l'automobile, sera sans doute sous certaines conditions, comme par exemple investir et innover pour des avions plus verts. On se souvient d'ailleurs qu'en janvier dernier, la ministre de la Transition écologique Elizabeth Borne et le secrétaire d’État aux Transports Jean-Baptiste Djebarri étaient venus chez Airbus à Toulouse lancer la filière française des biocarburants avec pour objectif, 50% de carburant vert dans les avions en 2050.