Emmanuel Macron chez ST Micro à Crolles : "C'est le fruit de 35 ans de travail et un formidable développement"

Emmanuel Macron se rend à Crolles ce mardi 12 juillet, sur le site de ST Microelectronics, pour confirmer la construction d'une nouvelle usine et l'investissement de 5,7 milliards d'euros. Le maire de Crolles, Philippe Lorimier, et le patron de CEA Leti Sébastien Dauvé disent leur satisfaction.

Emmanuel Macron vient dans le Grésivaudan ce mardi 12 juillet, à Crolles, chez l'industriel ST Microelectronics. Le président de la République vient entériner le méga-contrat annoncé hier : un millier d'emplois et 5 milliards d'euros d'investissement. Et cela aura des retombées sur tout le territoire et tout l'écosystème grenoblois.

"C'est le fruit de 35 ans de travail, effectué par les élus de Crolles depuis l'accueil du premier site de ST en 1990 et 1992", salue le maire de Crolles, Philippe Lorimier, au micro de France Bleu Isère. "Aujourd'hui, c'est un formidable développement qui s'inscrit dans la continuité du site". La nouvelle usine devrait commencer la production dès la fin de l'année 2023 et rajouter un milliers d'emplois, alors que ST Microelectronics emploie déjà près de 5.000 personnes.

"Tout est près aujourd'hui. Par contre demain, si l'on veut aller encore plus loin, il faudra se réinterroger sur la question de l'eau, de l'électricité et de la mobilité et du logement, car cela veut dire plus de salariés et plus d'habitants", nuance cependant le maire de Crolles. "Donc l'ensemble du territoire devra prendre sa part dans ce développement et dans cette belle opportunité".

Plusieurs millions d'euros pour la recherche grenobloise

Ce nouveau site de STMicro et de l'américain Global Foundries doit permettre de doubler le volume de la production iséroise en matière de puces électroniques et de semi-conducteurs, ces composants électroniques qui se multiplient dans nos téléphones portables, voitures, etc... Mais c'est tout l'écosystème grenoblois qui devrait en profiter, notamment la recherche. Des millions d'euros seront aussi investis dans les filières de recherches du CEA Leti (Laboratoire d'électronique et de technologie de l'information) à Grenoble.

"Nous préparons les puces électroniques de demain, qui arriveront d'ici 5 à 10 ans", explique sur France Bleu Isère le patron de CEA Leti Sébastien Dauvé. "On a ici près de 2.000 chercheurs qui travaillent au quotidien pour trouver des puces plus performantes. Le CEA Leti va avoir comme mission de développer des puces électroniques qui feront 10 nanomètres, contre 18 à 20 aujourd'hui". L'enjeu de la miniaturisation est essentiel pour reprendre la main technologiquement par rapport à l'Asie. L'Europe aujourd'hui produit entre 8 et 10% des puces, là où l'Asie en fabrique 80%.