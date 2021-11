Emmanuel Macron dans les Hauts de France pour l'acte 2 du pacte de réussite de la Sambre-Avesnois-Thierache

Le président de la République se rendra d'abord à la maison de santé de proximité de Aulnoye-Aymeries en début d'après-midi avant de partir pour le familistère de Guise pour signer le pacte 2 de réussite de la Sambre-Avesnois-Thiérache pour confirmer le "rebond" du territoire.

Un territoire de 305 000 habitants entre le Nord et l'Aisne durement touché par la désindustrialisation et qui cumule les mauvais indicateurs, plus de 15% de chômeurs, un taux de pauvreté à 25% soit 13 points de plus que la moyenne nationale..

80 millions d'euros en 3 ans

Face à ce constat le chef de l'état avait signé un premier pacte en 2018 à Sars Poterie, 80 millions d'euros en 3 ans, 65 actions pour faire rebondir le secteur en travaillant sur les infrastructures, l'éducation, la sécurité, la culture...

3 ans après, les politiques de droite comme de gauche sont unanimes le bilan est positif, "les 2/3 tiers des engagements sont en cours" salue Benjamin Saint-Huile, président socialiste de l'agglomération Maubeuge Val de Sambre, Bernard Baudoux, maire communiste d'Aulnoye Aymeries parle de "belle réussite", "tout n'est pas réglé" mais ce pacte a donné une impulsion au territoire "pour sortir la tête de l'eau".

Anne-Laure Cattelot, la députée LREM liste les projets qui sont en cours, le doublement de la RN2 qui va désenclaver le territoire, les phases préparatoires sont terminées. En terme de sécurité, les travaux pour le commissariat d'Aulnoye Aymeries vont commencer au printemps, une dizaine de policiers renforcent les effectifs de Maubeuge qui a obtenu un quartier de reconquête républicaine. Au niveau patrimoine, le pacte a permis la rénovation du forum antique de Bavay ou de l'abbaye de Maroilles. Enfin pour étoffer l'offre culturelle, un pole des musiques actuelles verra le jour au printemps à Aulnoye Aymeries.

Des annonces sur la santé pour lutter contre la désertification

Pour confirmer le rebond du territoire, Emmanuel Macron vient donc signer une deuxième mouture, avec l'annonce notamment de nouveaux investissements dans le domaine de la formation et puis de la santé, contre la désertification médicale du secteur puisque le ratio de médecins pour 100 000 habitants est de 70 soit 20 de moins que la moyenne nationale. "Aujourd'hui n'ayons pas peur des mots, les gens meurent faute de médecins" selon Bernard Baudoux qui avait organisé cet été une marche blanche sur ce sujet, il attend beaucoup de cette visite présidentielle

Bernard Baudoux maire d'Aulnoye Aymeries Copier

Ce sera aussi l'occasion pour le président de la République de faire des annonces sur la préservation du patrimoine notamment pour la rénovation des remparts Vauban de Maubeuge ou du Quesnoy