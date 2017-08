Emmanuel Macron en Europe de l'est pour tenter de durcir les conditions du travail détaché

Emmanuel Macron a entamé, ce mercredi, une tournée en Europe de l'est. Pour sa rentrée politique, le Président doit se rendre en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie. Il souhaite durcir les conditions de la directive européenne sur le travail détaché, accusée de favoriser la concurrence déloyale.

Emmanuel Macron a entamé, ce mercredi, une tournée de trois jours en Autriche, en Roumanie et en Bulgarie. Au cœur des discussions de ce déplacement de rentrée pour le Président, la révision de la directive européenne sur le travail détaché. Emmanuel Macron compte plaider pour un durcissement de la réglementation contenue dans la directive, accusée de favoriser la concurrence déloyale. Paris, Berlin et Vienne accusent notamment la directive de favoriser un contournement de leurs droits du travail.

Une durée limitée à un an et davantage de sanctions contre les fraudes

Emmanuel Macron souhaite limiter la durée du travail détaché à 12 mois, contre deux ans aujourd'hui, et prendre toutes les périodes de travail détaché en compte dans ce calcul. La France veut aussi s'assurer que les travailleurs détachés perçoivent tous les éléments de rémunération obligatoires dans le pays d'accueil. Elle souhaite également renforcer la lutte contre la fraude et les abus, avec des sanctions effectives. L'objectif de cette mini-tournée est de parvenir à un accord lors du prochain conseil des ministres du Travail de l'Union européenne, prévu le 23 octobre.

En 2013, 220.000 à 300.000 travailleurs détachés illégalement en France

La directive sur le détachement date de 1996. Elle permet à une entreprise de l'Union européenne d'envoyer temporairement dans d'autres pays de l'Union ses salariés en payant les cotisations sociales dans le pays d'origine. Mais le détachement fait l'objet de nombreux détournements : non-déclaration, rémunérations très inférieures au Smic, dépassement des durées maximales de travail, ou encore hébergement indigne. La France, qui a accueilli 286.000 salariés détachés déclarés (+25% sur un an) en 2015, est le deuxième pays d'accueil, après l'Allemagne. Le secteur du bâtiment-travaux publics (BTP) est le premier concerné et la Pologne le principal pays d'origine, avec 46.800 travailleurs détachés en France. Selon un rapport sénatorial de 2013, la fraude concernait à l'époque entre 220.000 et 300.000 travailleurs, détachés illégalement en France. Ces fraudes engendrent une concurrence déloyale envers les entreprises qui respectent la loi. Mais l'Hexagone est également le troisième pays d'envoi, derrière la Pologne et l'Allemagne. Environ 140.000 Français sont détachés dans des pays de l'Union, essentiellement en Belgique, Allemagne, Espagne, au Royaume-Uni et en Italie.

