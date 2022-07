DIRECT - Emmanuel Macron en Isère pour lancer une nouvelle usine de semi-conducteurs à Crolles en Isère

Emmanuel Macron est en déplacement ce mardi à Crolles en Isère. Il vient lancer une nouvelle usine spécialisée dans les semi-conducteurs. Le projet vise à donner plus d'indépendance dans ce secteur, dominé par les pays asiatiques, à l'Union européenne et à la France. Ce sont les groupes ST Microelectronics et GlobalFoundries qui s'associent lundi pour développer ce projet industriel sur le sol français. Le contrat est évalué à 5,7 milliards d'euros avec la création d'un millier d'emplois. Lors de ce déplacement, le président de la République sera accompagné de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et d'Olivier Véran, porte-parole du Gouvernement. Suivez ci-dessous notre direct.

Le direct

12h55. Attention à la fuite des cerveaux. Olivier Bonnaud est responsable national de la formation microélectronique. Selon lui, on forme aujourd'hui 2500 ingénieurs par an en France mais beaucoup ne vont pas forcement dans des entreprise comme ST Microelectronics. Le secteur cherche donc à recruter et ne trouve pas à pourvoir tous les postes.

- © Radio France

12h52. Prendre des parts au marché asiatique. Ce projet industriel, cette nouvelle usine à Crolles en Isère, pourrait onc voir le jour en 2023. Elle vise à prendre des parts de marché face au marché asiatique dans le secteur des semi-conducteurs : 72% des capacités de fabrication mondiale de composants semi-conducteurs sont situées en Asie-Pacifique (Taïwan, Corée du Sud, Chine, Japon).

12h45. La visite sur place du Président de la République. Emmanuel Macron rencontre les dirigeants de ST Microelectronics. À ses côtés, on reconnaît l'Isérois Olivier Véran, porte-parole du Gouvernement. Les deux ministres Bruno Le Maire et Sylvie Retailleau le suivent également.

- © Radio France - Véronique Pueyo

- © Radio France

- © Radio France - Véronique Pueyo

- © Radio France - Véronique Pueyo

12h32. Un démarrage fin 2023 ? L'Elysée annonçait lundi que les travaux devraient démarrer très rapidement et que les premières productions sont attendues fin 2023. Un calendrier ambitieux "ambitieux mais nécessaire, quand on voit la pression mondiale sur le sujet des semi-conducteurs" confirme le vice-président à l'économie de la communauté de communes du Grésivaudan, Jean-François Clappaz. Et les terrains ? "Les terrains sont disponibles bien sûr, de l'autre côté de la route, nous avons des réserves foncières que nous avions gelées et nous avions bien faits !" se félicite encore Jean-François Clappaz.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

12h21. Pourquoi ce projet est-il si stratégique ? La souveraineté industrielle et la réindustrialisation de la France ont été affichées comme des priorités de l'action du gouvernement. En voici une illustration avec le lancement officiel ce mardi du projet de nouvelle usine de fabrication de semi-conducteurs à Crolles, en Isère. Si le président de la République fait le déplacement en compagnie de Bruno Le Maire, Thierry Breton, Sylvie Retailleau, et du porte-parole "local de l'étape" Olivier Véran, c'est que ce projet incarne tout cela : un outil industriel, une filière stratégique de recherche, et une ambition de formation. L'Isère, de part son historique dans le domaine était le lieu idéal pour installer ce projet.

12h17. Voici le futur directeur du site. Éric Gerondeau sera le directeur du futur site de Crolles.

Éric Geraondeau © Radio France - Véronique Pueyo

12h15. Le chantier en cours à Crolles, en Isère. Voici le site de la future usine spécialisée dans la fabrication de semi-conduteurs.

- © Radio France - Véronique Pueyo

- © Radio France - Véronique Pueyo

12h12. En attendant le président de la République. Sur cette photo ci-dessous de gauche à droite : Philippe Lorimier, maire de Crolles, avec le PDG de ST Microelectronics et celui de GlobalFoundries.

12h10. Des créations d'emplois dans le cadre du plan France Relance 2030. Cette nouvelle usine pourrait voir la création d'un millier d'emplois. Cette annonce spectaculaire prend place dans le cadre du plan de relance "France 2030", dans son volet électronique, où les investissements doivent permettre de retrouver une capacité de production et de recherche suffisantes pour que l'Europe retrouve des parts de marché dans ce domaine. Aujourd'hui, elle produit mois de 10% de ces composants, là où l'Asie en produit 80%.

L'usine ST Microelectropnics à Crolles en Isère © Radio France - Véronique Pueyo

12h07. Le programme de la visite présidentielle et gouvernementale. Le président de la République est attendu sur place pour la fin de matinée. Une trentaine de journalistes sont accrédités. Emmanuel Macron doit atterrir à Grenoble-Saint-Geoirs. Il visitera le site du futur chantier. De nombreux élus locaux et représentants de la filière assisteront à son discours à 13h30. La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche continuera sa journée en Isère par une visite sur le campus.

12h05. Le Gouvernement se déplace également. Le président de la République est accompagné de Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle et numérique, de Sylvie Retailleau, ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, et d'Olivier Véran, porte-parole du Gouvernement.

12h00. Bonjour et bienvenue sur ce direct. Nous suivons ensemble le déplacement d'Emmanuel Macron à Crolles, en Isère. Le président de la République est venu appuyer le projet de nouvelle usine spécialisée dans la fabrication de semi-conducteurs. Le projet est le fruit d'un contrat de 5,7 milliards d'euros entre les groupes ST Microelectronics et GlobalFoundries.

à lire aussi Emmanuel Macron à Crolles ce mardi 12 juillet pour confirmer un méga-contrat pour ST Microelectronics