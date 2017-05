Emmanuel Macron en visite à Saint-Nazaire mercredi

Le maire de Saint-Nazaire, David Samzun, l'affirme à France Bleu Loire Océan : le Président de la République se déplace aux chantiers navals de Saint-Nazaire, ce mercredi, à l'occasion de la livraison du paquebot Meraviglia à l'armateur MSC.

L'Elysée a beau expliquer ce mercredi en début d'après-midi que la venue d'Emmanuel Macron à Saint-Nazaire "n'est pas à l'agenda", l'information est confirmée à France Bleu Loire Océan par le maire David Samzun (PS). Il a été prévenu ce mardi de la visite du Président de la République dans sa ville. Emmanuel Macron se rendra sur les chantiers navals STX à l'occasion de la livraison du paquebot Meraviglia à l'armateur italo-suisse MSC Croisières.

Emmanuel Macron : une histoire particulière avec Saint-Nazaire

Le chef de l'Etat se déplace ainsi sur le dernier grand chantier naval français, un site qu'il connaît déjà : alors ministre de l'Economie du gouvernement Valls, Emmanuel Macron s'était déjà rendu à Saint-Nazaire à l'occasion de "la cérémonie des pièces" du Meraviglia, le 1er février 2016, c'est-à-dire au moment du démarrage de la construction de ce paquebot long de 315 mètres, et pouvant accueillir 5700 passagers. Ce jour-là, Edouard Philippe, alors député-maire (LR) du Havre, était présent à ses côtés : depuis, il est devenu le Premier Ministre d'Emmanuel Macron et il sera présent, samedi, au Havre pour accueillir le Meraviglia à l'occasion de sa croisière inaugurale.

Edouard Philippe et Emmanuel Macron, à Saint-Nazaire, le 1er février 2016 © Maxppp - Franck Dubray

L'avenir des chantiers nazairiens en question

Le Président de la République sera inévitablement interrogé sur l'avenir des chantiers de Saint-Nazaire, puisque l'actuel propriétaire sud-coréen STX est en passe de les céder. Selon un accord signé le 12 avril, et dont s'était félicité le Secrétaire d'Etat à l'Industrie (PS) Christophe Sirugue, l'italien Fincantieri deviendra en effet propriétaire de 48% du capital des chantiers, l'Etat français restant actionnaire à 33,3%, le reste étant partagé entre une fondation italienne (6%) et le français DCNS (12 à 13%). Ce montage capitalistique a, depuis, été dénoncé par les syndicats CGT et Force Ouvrière, jugeant cet accord avec Fincantieri "inacceptable". Et on se souvient que, lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle, Marine Le Pen avait reproché à Emmanuel Macron d'avoir "vendu STX aux Italiens" lorsque il était ministre.