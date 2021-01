Emmanuel Macron félicite deux jeunes boulangers des Deux-Sèvres sur Facebook

Un message d'encouragement qui leur a fait plaisir. Maxime Bille et Chloé Macé ont eu la surprise de voir un commentaire peu commun sur la page Facebook de leur boulangerie : celui d'Emmanuel Macron. Les deux jeunes de 20 et 18 ans ont repris il y a quelques semaines la boulangerie du village de Beugnon-Thireuil, dans les Deux-Sèvres. Le commerce, vide depuis presque un an, a retrouvé une activité grâce à ces deux jeunes motivés comme nous vous le racontions sur France Bleu Poitou.

C'est justement après avoir partagé cet article sur leur propre page Facebook que les deux jeunes boulangers ont reçu ce lundi 25 janvier les encouragements et félicitations du Président de la République, en commentaire. "Vous participez à quelque chose de très important : la vie de la Nation", écrit Emmanuel Macron s'adresse à Maxime Bille et Chloé Macé.