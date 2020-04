Emmanuel Macron fixe le cap de la reprise économique, le patronat "satisfait" sauf l’hôtellerie-restauration

A la suite de l’allocution télévisée d’Emmanuel Macron annonçant une levée progressive du confinement à partir du 11 mai, le patronat s'est déclaré "satisfait" ce lundi soir, à l'exception du secteur de l'hôtellerie-restauration, exclu pour l'instant du déconfinement.

"Un cap pour remettre le pays en marche"

Le patronat dispose désormais d'une date. Ce qui permet de sortir de l'incertitude. "Nous sommes satisfaits que le président ait fixé un cap pour remettre le pays en marche, parce que c'est le signe que l'épidémie recule grâce au confinement et cela permet aux entreprises de bien préparer la reprise", a déclaré un porte-parole de l'organisation patronale Medef. Ce week-end, l’organisation patronale avait créé une polémique avec les syndicats en estimant qu'il faudrait "travailler un peu plus" pour sortir de la crise économique liée au Covid-19. Le président a toutefois précisé qu'il faudrait négocier avec les syndicats les conditions de garantie de protection des salariés (distanciation, port de gants ou de masques).

Hôtel restaurant, cinéma théâtre resteront fermés

Ce retour au travail "du plus grand nombre" à partir du 11 mai ne concernera pas les lieux rassemblant du public. "Les restaurants, cafés et hôtels, cinémas, théâtres, salles de spectacle et musées resteront en revanche fermés à ce stade". Les grands festivals et événements avec un public nombreux ne pourront se tenir au moins jusqu'à mi-juillet.

Annulation des charges, aides prolongées et renforcées

Le président a annoncé qu'un "plan spécifique" sera mis en oeuvre pour ces secteurs. "L'annulation des charges pour les secteurs les plus impactés qui ne pourront pas redémarrer le 11 mai, comme le secteur du tourisme et l'événementiel, est aussi une mesure importante pour lutter contre les risques de faillite."

Pour l'ensemble des secteurs, "les mesures de chômage partiel pour les salariés et de financement pour les entreprises seront prolongées et renforcées", a également souligné Emmanuel Macron.

Pour les artisans, les commerçants, les professions libérales et les entrepreneurs, le chef de l'Etat a en outre "demandé au gouvernement d'accroître fortement les aides" et "de les simplifier".

"Les assureurs doivent être au rendez-vous"

Le président de la République a par ailleurs souhaité que les banques puissent "décaler toutes les échéances beaucoup plus massivement qu'elles ne l'ont fait" et insisté que "les assurances doivent être au rendez-vous" face a un risque qu'elles ne prennent pas en charge habituellement dans leur contrat.

Cette pression présidentielle sur le secteur banque-assurance a été particulièrement relevée et saluée par l'U2P, qui représente les artisans, commerçants, et professionnels libéraux, et par l'Umih, principale organisation professionnelle des hôtels, cafés et restaurants.

Les petits patrons continuent à avoir les pires difficultés à accéder aux prêts garantis par l'Etat. "C'est inadmissible", a estimé Didier Chenet, le président du Groupement National des Indépendants de l’Hôtellerie et de la Restauration ce lundi sur franceinfo. "Il faut que les assureurs participent à l'effort de solidarité nationale. C'est la proposition que nous faisons et que nous présenterons" demain (mardi 14 avril) au ministre Bruno Le Maire. Qu'ils "participent à un fonds d'investissement dédié à notre métier pour aider les petites et moyennes entreprises", a-t-il proposé.

Hôtellerie restauration : "Très inquiet", le "pire des scénarios"

Le maintien de la fermeture des hôtels, cafés et restaurants au-delà du 11 mai constitue "le pire des scénarios possibles" et une "catastrophe économique" pour le secteur, a prévenu l'Umih.

Le Groupement National des Indépendants de l’Hôtellerie et de la Restauration se dit "très inquiet, car nous ne savons pas comment nous allons tenir pendant les semaines et les mois qui viennent. Nous ne savons pas comment nous allons faire face à cette situation", a déclaré également Didier Chenet ce lundi sur franceinfo.