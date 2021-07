Emmanuel Macron inaugure l'exposition "Fabriqué en France" à l'Elysée

La deuxième édition de la grande exposition du "Fabriqué en France" se tient ce week-end à Paris, au palais de l’Élysée. Il s’agit d'une exposition à guichets fermés puisque les places, sur réservation, se sont toutes écoulées... Mais cet événement promet de mettre à l’honneur 126 produits triés sur le volet, fabriqués par des entreprises, des artisans, des industriels et des producteurs engagés dans la fabrication française.

Ces 126 produits français sont issus de tous les départements (voir liste ci-dessous), allant du design à la robotique en passant par l'agroalimentaire, l'électronique ou le textile, vient illustrer les efforts de l'exécutif pour réindustrialiser la France et relocaliser des productions. Cela va de la lentille du Puy en Haute-Loire, au parfum Fragonard de Grasse dans les Alpes-Maritimes, en passant par les bottes Aigles fabriquées dans la Vienne et les vélos Look conçus Nevers dans la Nièvre.

"Le fabriqué en France, c'est de l'emploi qu'on recrée" - Emmanuel Macron

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

"Le fabriqué en France, c'est de l'emploi qu'on recrée, avec ici le premier lave-linge produit en France depuis 15 ans", a lancé le chef de l'Etat samedi matin devant plusieurs centaines d'invités. "C'est aussi de la souveraineté et de l'indépendance, en relocalisant des savoir-faire. Et c'est aussi de l'écologie, en réduisant les émissions de carbone. C'est une réponse aux défis environnementaux qui ne passe pas par la décroissance mais par l'innovation et l'emploi. On produit au plus près des marchés finaux. Je ne sais pas expliquer une aventure où la réponse à l'écologie serait la destruction d'emplois", a-t-il plaidé, une pique aux écologistes tenants de la décroissance.

Emmanuel Macron a aussi fait le lien avec le plan de relance, qui soutient certaines des entreprises présentes, et applaudi "l'esprit français, d'ambition, de conquête du monde d'ancrage, de sens des valeurs". "Nous avons aussi porté des décisions parfois difficiles qui ont permis de moderniser le pays", a-t-il ajouté en défendant son bilan. L'an dernier, la première exposition du "fabriqué en France" à l'Elysée, en janvier 2020, avait attiré 10.000 visiteurs.

Les produits présentés dans cette exposition du "Fabriqué en France"

- - Openstreetmap

Auvergne-Rhône-Alpes

01 Ain - Chaise métal Bistro par Fermob

03 Allier - Semelle moulées en caoutchouc par SACRED Bertoise de Caoutchouc

07 Ardèche - Boite Cauchard par Cauchard

07 Ardèche - Manchette Girafe Les Georgettes par Altesse

15 Cantal - Pont Modulaire Unibridge® par Matière

26 Drôme - Sneakers Ector Tricolor par Ector

38 Isère - Substrat de semiconducteurs innovants par Soitec

42 Loire - KAP'SAM® par Sam Outillage

42 Loire - Joëlette Kid par Ferriol-Matrat – Joëlette And Co

43 Haute-Loire - Lentille verte du Puy Sabarot AOP par Sabarot

63 Puy-de-Dôme - Couteaux de cuisine collection Sense® par Jean Dubost

69 Rhône - Réactif Argene SARS-COV-2-R-GENE par bioMérieux

73 Savoie - Climatiseur de Cave à Vin – Monobloc MPCJ 48 VT par Friax Industrie

74 Haute-Savoie - Vélo à assistance électrique H3Bike par Savoy International

74 Haute-Savoie - Elément d’un rampant d’escalier métal par Atelier Saint-Martin

Bourgogne-Franche-Comté

21 Côte-d'Or - Avion de tourisme DR401 155CDI par Robin Aircraft

25 Doubs - Montre Attitude Or par Maison Péquignet

39 Jura - Monture de lunettes Maryline par Vuillet Véga

39 Jura - Mon Chalet en Bois par Jeujura

58 Nièvre - Vélo de course LOOK T20 par Look Cycle

70 Haute-Saône - Benne à ridelles RBR60 par Robust

71 Saône-et-Loire - Cloche à pain par Émile Henry

89 Yonne - Cornichons en bocaux par Maison Marc

90 Territoire de Belfort - Escalier Spinae par Escaliers Olivier Marczak

Bretagne

22 Côtes-d'Armor - Eco-DISPLAY Classic par Eco-Compteur

29 Finistère - Crêpière BILLIG électrique par Krampouz

29 Finistère - Pâté Hénaff BIO par Hénaff

35 Ille-et-Vilaine - Culotte menstruelle Anthéia par Les Ateliers Grandis - Réjeanne

56 Morbihan - Foil en carbone creux TF35 par Héol Composites

Centre-Val de Loire

18 Cher - Parquet chêne massif point de Hongrie par Parquet chene massif.com

28 Eure-et-Loir - Vitrail Osaka par Ateliers Loire Chartres

36 Indre - DUB ESTOLINE® par Stéarinerie Dubois

37 Indre-et-Loire - Fanion Officiel de la Fédération Française de Football par Société Pavoifetes

41 Loir-et-Cher - Sèche cheveux REVOLUTION 2.2 i par Velecta Paris ®

41 Loir-et-Cher - Toiture hydroactive multimodale végétalisée OASIS par Le Prieuré

45 Loiret - Gobelet Picardie par Duralex

45 Loiret - Cinémobile par Toutenkamion Group

45 Loiret - Table Induction De Dietrich Perfect Sensor par Brandt France

Corse

2A Corse du Sud - Plateforme web par MidGard

2B Haute Corse - Cuvée Emilie - Huile d’Olive Vierge Extra par Moulin Oltremonti

Grand Est

08 Ardennes - Crémone de fenêtre par La Fonderie Rollinge

10 Aube - Tricycle Kholos par Cycleurope

51 Marne - Biscuit Rose de Reims par Marne Maison Fossier

52 Haute-Marne - Redresseur à calage variable forgé de précision en alliage base nickel par Lisi Aérospace Forger Integrated Solutions

54 Meurthe-et-Moselle - Chalumeau coupeur haute pression HP1 par Le Lorrain

55 Meuse - Poupée Petit Câlin « Sortie de bain » par Jouets Petitcollin

57 Moselle - Enduit Reboucheur pro par Semin

67 Bas-Rhin - Serrure électronique Kelnet par Fichet Technologies

68 Haut-Rhin - Barrisol Pure Clim par Barrisol

88 Vosges - Smartleg®, le collant de compression médicale par Innothéra

Hauts-de-France

02 Aisne - Synchrona 8G par Novacel Optical

02 Aisne - Carrousel 1900 par Concept 1900 Entertainment

59 Nord - Babyfoot REPUBLIFOOT par Billards Toulet - Les Ateliers Français de la Sellerie

59 Nord - Bloom d’acier filière électrique pour fabrication de rails de chemin de fer par Liberty Ascoval

60 Oise - Projecteur de poursuite à LED Oz par Robert Juliat

60 Oise - Carafe Zacapa par Saverglass

62 Pas de Calais - Ultra : Chargeur Ultra rapide pour véhicules électriques par DBT CEV

80 Somme - Pompe à chaleur HTi70 par Auer

Île-de-France

75 Paris - Peinture décorative, dorures et cuir de cordoue par Atelier Mériguet-Carrère

75 Paris - Bouquet de fleurs locales et de saison par Fleurs d'Ici

77 Seine et Marne - Câble optique Flextube® 144 fibres par Silec Cable (entité Prysmian Group)

78 Yvelines - Clarinette Légende en buis par Buffet Crampon

91 Essonne - Composants électroniques par X-FAB France

92 Hauts-de-Seine - Radiateur-ordinateur QH·1 par Qarnot

93 Seine-Saint-Denis - Le Pavé® par SAS Minimum

94 Val de Marne - LineUp FlowEZ par Fluigent

95 Val d'Oise - Ascenseur de maison par Etna France

Normandie

14 Calvados - Pergola Abrivoile et lambrequin lumineux par Socotex

14 Calvados - Abri de touche VIP par Métalu-Plast

27 Eure - Palier Magnétique Actif par SKF Magnetic Mechatronics (S2M)

27 Eure - Yaourt nature étuvé au lait entier par Ferme des peupliers

50 Manche - LINEA 3D Bamboo Wave par Laudescher

61 Orne - Parachèvement pour le flaconnage de luxe par Verescence

76 Seine Maritime - b:bot, la machine de collecte par GreenBig de bouteilles plastique

Nouvelle-Aquitaine

Occitanie

09 Ariège - Poste Médical Avancé (PMA) gonflable par DR Technologie

11 Aude - Gant de protection contre le froid, la chaleur et le feu par ESPUNA Internation

12 Aveyron - Structure de motricité mobile par Mathou Créations

30 Gard - Produit purificateur pour gaz naturel AXTRAP 283 par Axens

31 Haute-Garonne - Robot agricole autonome Céol par AgreenCulture

32 Gers - Dentifrice Buccotherm® Protection Blancheur au Charbon Actif certifié BIO par Laboratoire ODOST

34 Hérault - Téléphone reconditionné SMAAART par Sofi Groupe / SMAAART

46 Lot - Hélice d'avion NP2000 par Ratier-Figeac, Collins Aerospace

48 Lozère - Gamme d’huiles essentielles biologiques par Essenciagua

65 Hautes-Pyrénées - Miroir Primaire du télescope spatial GAIA par Mersen Boostec

66 Pyrénées-Orientales - Pied de parasol anti-vols et anti-envols PARA'VOLS par OPTEAM Distribution

81 Tarn - Crème d’eau de Bleuet Bio par Klorane / Groupe Pierre Fabre

81 Tarn - Cuir d'agneau MAGISCO par Cuirs du Futur

82 Tarn et Garonne - Machine d'essais MEG 20 par 3R – Recherches & Réalisations REMY

Pays de la Loire

44 Loire-Atlantique - Contrepoids en fonte par Groupe Bouhyer

49 Maine-et-Loire - Lacet de chaussure haut de gamme, tressé sur Métier Bois de 1830 et glacé par Société Choletaise de Fabrication

53 Mayenne - Moule E-IMC (Electrique In Mold Closing) par Ermo

72 Sarthe - Serviette Ouate de cellulose par Papeterie le Bourray

85 Vendée - Fenêtre K-Line par K-Line

85 Vendée - Bob le mini lave-vaisselle par Daan Technologies

Provence-Alpes-Côte d'Azur

04 Alpes-de-Haute-Provence - Fromage Banon AOP Etoile de Provence par Fromagerie de Banon

05 Hautes-Alpes - ULM G1 SPYL-XL par G1 Aviation

06 Alpes-Maritimes - Feux de signalisation ALUMIX par Lacroix City

06 Alpes-Maritimes - Eau de parfum fleur d'oranger intense par Fragonard Parfumeur

13 Bouches-du-Rhône - Engin minier à batterie électrique Chargeuse L140B par Aramine

13 Bouches-du-Rhône - Bougie précieuse rechargeable par Rose et Marius

83 Var - Caméra nomade VIGICAM II par VDSYS

84 Vaucluse - BMPU-R2, Chargeur modulaire bidirectionnel pour les voitures électriques par Watt & Well

Outre-mer