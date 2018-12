Emmanuel Macron juge "hostile et inacceptable" la décision du groupe américain Ford de fermer son usine à Blanquefort

En marge du sommet européen à Bruxelles ce vendredi le président de la République a estimé que le constructeur américain avait fait preuve de "cynisme". "Depuis plusieurs mois, un travail assidu a été fait avec le gouvernement pour trouver un repreneur" et "un repreneur sérieux a été identifié".

Bordeaux, France

Emmanuel Macron a jugé ce vendredi "hostile et inacceptable" la décision du groupe américain Ford de fermer son usine de Blanquefort en refusant l'offre de reprise du groupe Punch. "Je crois a une économie sociale de marché, mais je ne crois pas au cynisme et je considère que le geste fait hier par Ford est un geste hostile et inacceptable", a affirmé Emmanuel Macron.

"Il y a eu un très gros travail avec les élus locaux" et "un grand sens de responsabilité des partenaires sociaux. On ne peut pas répondre à ce travail par un refus de considérer la proposition qui est faite."

Le président de la République a rappelé que le ministre de l'économie Bruno Le Maire devait s'entretenir plus tard dans la journée avec le responsable Europe du constructeur automobile.