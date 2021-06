Emmanuel Macron officialise l'usine de batteries à Douai

Au lendemain du second tour des élections régionales, Emmanuel Macron était dans le Nord ce lundi midi, plus précisément dans l'usine Renault de Douai. Accompagnés de trois ministres (Agnès Pannier-Runacher, Franck Riester et Gérald Darmanin), le président de la République est venu officialiser l'implantation d'une méga-usine de batterie, portée par le groupe chinois Envision, plus précisément par AESC, sa filiale japonaise.

2000 emplois d'ici 2024

Cette usine, qui fournira les batteries pour les futurs véhicules électriques de Renault, construits dans les usines de la région (Douai, Maubeuge et Ruitz) dans le cadre du nouveau pôle "Renault Electricity", représente un investissement de deux milliards d'euros. 2000 emplois doivent être crées d'ici 2024. "Sur ce projet, on va investir plus de 200 millions d'euros d'argent public aux côtés des industriels, des investisseurs et des collectivités locales. Et moi, j'assume cet argent public", a déclaré Emmanuel Macron.

Les batteries produites par l'usine d'Envision fourniront les véhicules électriques produits par Renault dans la région © Radio France - Stéphane Barbereau

Le président de la région Hauts-de-France, Xavier Bertrand, réélu dimanche soir avec 53% des suffrages, était également présent à se déplacement. Après avoir reçu les félicitations du président de la République pour sa réélection, il a tenu a interpeller ce dernier sur l'abstention massive aux élections de dimanche (près de 66%). "Elle dit beaucoup de choses et on aura tous à en tirer les conséquences", lui a répondu Emmanuel Macron.