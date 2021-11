Emmanuel Macron présente le "Contrat Engagement Jeune", avec 500 euros par mois en échange d'une formation

Comme promis en juillet, le gouvernement met en place un coup de pouce pour les jeunes de 16 à 25 ans, le "revenu d'engagement", présenté ce mardi 2 novembre par Emmanuel Macron. En échange de l'engagement d'un jeune, à raison de 15 à 20 heures de formation ou d'accompagnement par semaine, ce dispositif permettra le versement d'une allocation allant jusqu'à 500 euros. "La Nation sera là pour vous accompagner et vous permettre d'aller au bout de vos projets", a annoncé sur Facebook le président de la République. Ce contrat s'adresse plus particulièrement aux Français de moins de 25 ans qui sont sans formation ou qui n'ont pas d'emploi depuis plusieurs mois.

L'engagement du jeune conditionnera le versement du revenu

Cette aide est présentée par le chef de l'État comme "une mesure simple : de l'engagement, de l'assiduité, de la motivation et un État qui vous accompagne". "Concrètement, dès le 1er mars, tous les jeunes de moins de 25 ans qui, sans formation ni emploi depuis plusieurs mois, s’inscriront, pourront bénéficier de 15 à 20 heures d’accompagnement par semaine pour découvrir un métier, se former, trouver un apprentissage ou un emploi", explique Emmanuel Macron sur Facebook. En échange de cet engagement, "une allocation pouvant aller jusqu’à 500 euros par mois pourra être versée sous condition de revenus, d’assiduité et d’acceptation des offres d’activité faites".

La génération confinement peut être celle d'un nouvel élan

Ce contrat pourrait concerner 500.000 à 600.000 jeunes et permettrait, selon Emmanuel Macron, d'aider au retour à l'emploi de jeunes "sans ressources et sans perspectives" et ainsi de "mettre fin à ce gâchis". Ce nouveau dispositif va remplacer la Garantie Jeunes, ce parcours intensif d'accompagnement individuel et collectif.

Dans sa publication sur le réseau social, le chef de l'État est revenu sur un autre dispositif mis en place par le gouvernement à l'intention des jeunes, la plateforme 1 jeune 1 solution : cette plateforme aurait permis, selon Emmanuel Macron, à 3 millions de jeunes de trouver "une formation, un stage ou un emploi".