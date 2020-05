Emmanuel Macron présente son plan automobile depuis l'usine Valéo d'Etaples (Pas-de-Calais)

Emmanuel Macron a choisi le sous-traitant Valéo, à Etaples, près du Touquet (62), pour détailler son plan de soutien à la filière automobile. Le Chef de l'Etat est attendu sur place à 16h30. Le site emploie 1 800 salariés et fabrique des alternateurs. Dans la matinée, il aura reçu le PDG de Renault, Jean-Dominique Sénard. La firme au losange prépare un vaste plan d'économies de 2 milliards d'euros qui prévoit la fermeture de 3 usines et la reconversion du site de Flins, dans les Yvelines.

Prime à la casse

Le Président de la République détaillera les différentes aides à l'achat de véhicules électriques mais aussi à essence et diesel. Le bonus écologique devrait passer de 6 000 à 8 000€ pour l'achat d'une voiture électrique. Le système de prime à la conversion, appelé aussi prime à la casse, sera élargi aux modèles essence ou diesel récents, neufs ou d'occasion : le montant de la prime pourrait atteindre 2 000€ et aller jusqu'à 4 000€ pour les ménages les plus modestes. Un moyen pour les constructeurs d'écouler ces modèles aux stocks importants avec le confinement et l'effondrement des ventes depuis le mois de mars.