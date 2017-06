Emmanuel Macron s'engage à créer une "cellule de crise" sur les conditions de la reprise de GM&S

Emmanuel Macron s'est engagé, ce vendredi, à mettre en place "une cellule de crise à l'Elysée" pour organiser les conditions de la reprise de l'équipementier automobile GM&S situé à la Souterraine, dans la Creuse. Une rencontre aura lieu vendredi prochain au ministère de l'Économie.

Le Président Emmanuel Macron s'est engagé à mettre en place "une cellule de crise à l'Elysée", qui va "travailler activement à organiser les conditions de la reprise" de l'équipementier creusois GM&S Industry menacé de liquidation, a annoncé vendredi un délégué CGT des salariés, a l'issue d'une rencontre avec le chef de l'Etat.

Une rencontre vendredi prochain à Bercy

Cette cellule de crise est "d'ores et déjà opérationnelle", a précisé à des journalistes et aux salariés le syndicaliste, Vincent Labrousse, au sortir de la réunion avec Emmanuel Macron, à la sous-préfecture de Bellac, en Haute-Vienne. La réunion a également convenu d'une rencontre vendredi prochain à Bercy avec le ministre de l'Economie Bruno Le Maire, les constructeurs automobiles qui sont clients de GM&S, et des représentants des 277 salariés, pour un point sur le dossier, a-t-il ajouté.

Macron aux salariés : "On fera le maximum, mais je ne suis pas le père Noël"

Vendredi après-midi, Emmanuel Macron était venu à la rencontre des salariés de GM&S aux abords de la sous-préfecture de Bellac. Accueilli sous les huées, les cris et les sifflets, le chef de l'Etat a entamé le dialogue avec deux femmes, dont une employée de GM&S. "On fait le maximum", leur a-t-il répondu. Les deux femmes exigeaient "quelque chose de concret à la sortie". "Madame, je ne suis pas le Père Noël, le concret, on le fera ensemble", a répliqué Emmanuel Macron, insistant toutefois: "Je vous promets qu'on fera le maximum". Le Président a également promis de suivre ce dossier au-delà des élections législatives. "Je suis élu pour cinq ans", a-t-il fait remarquer. Mais "je compte sur vous aussi pour que, sur la base des solutions négociées, on y arrive", a-t-il enchaîné.