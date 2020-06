Emmanuel Macron va présenter son plan de soutien à l'aéronautique le 9 juin

On ne sait pas encore si ce sera à Toulouse ou même en Midi-Pyrénées, mais le président de la République programme d'annoncer son plan de soutien à la filière aéronautique le mardi 9 juin. Un plan attendu par tous les acteurs du secteur.

Les réunions de préparation et de concertation continuent de s'enchaîner pour concocter le plan de soutien que le gouvernement entend présenter pour soutenir la filière aéronautique. La dernière réunion qui s'est tenue le mercredi 3 juin a rassemblé le ministre de l'économie, des parlementaires et des présidents de région selon l'agence Reuters. Et le calendrier s'accélère puisque le président de la République doit lui-même dévoiler le contenu de ce plan, mardi 9 juin. Le Figaro croit savoir qu'il devrait le faire à l'occasion d'un déplacement dédié sur un site aéronautique. Pourquoi pas à Toulouse où se trouve le siège d'Airbus ?

Vers un fonds de soutien d'un milliard d'euros ?

On s'orienterait vers un fonds de soutien d'un milliard d'euros pour aider la filière, ainsi que le souhaite la présidente de la région Occitanie. Carole Delga, qui a écrit à Emmanuel Macron, ces derniers jours pour partager ses propositions. Les régions devraient, selon elle, pouvoir participer à financer ce fonds. Dans la nôtre et plus spécifiquement sur le territoire midi-pyrénéen, les inquiétudes sont fortes. 40 000 emplois pourraient disparaître consécutivement à la crise du coronavirus. Les élus toulousains réclament d'ailleurs très clairement un plan Marshall.