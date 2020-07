Emmanuel Macron vante l'accord de Derichebourg alors que beaucoup de salariés toulousains le refusent

Derichebourg au menu de l'interview présidentielle de ce 14 juillet. Emmanuel Macron est revenu sur les APC qui sont mis en place dans les entreprises en difficultés actuellement. Ce sont des accords de performance collective que le chef de l’État a qualifié de "chômage partiel de longue durée".

Emmanuel Macron a donc commenté le plan de l'entreprise toulousaine Derichebourg, sous-traitant d'Airbus qui a demandé à ces salariés de baisser de 20 % les salaires en moyenne. "Ça ne doit pas être du chantage, ça doit être du dialogue social. C’est comme cela que nous l’avons conçu avec les organisations syndicales."

Mais on est très loin de cette vision idyllique répond Arnaud Cassar pour le syndicat CFE-CGC Derichebourg Toulouse. "Il n’y a pas de dialogue social. Jamais à aucun moment la direction n’a voulu nous écouté. On a présenté des propositions. On n’a eu aucune réponse."

Baisse de salaires momentanée

Autre désaccord avec les mots du chef de l'Etat, lorsqu'il parle d'un baisse de salaires limitée dans le temps. "Pour notre pays, je préfère des salaires qu’on accepte de baisser momentanément plutôt que des licenciements." Mais dans l'APC Derichebourg, bien au contraire, rien ne fixe officiellement un retour en arrière pour les salaires. "Tout est conditionnel", dit l’Unsa qui lutte depuis le début contre l’accord.

Enfin Emmanuel Macron, insiste : tout le monde même les actionnaires doivent prendre part à l'APC. C'est tout l'inverse ici, lui répond le responsable de la CFE-CGC qui estime qu'au contraire l'accord est "injuste". "Par exemple les personnels du siège ne sont pas touchés. Ce sont surtout les techniciens et les ouvriers. Ça risque difficile pour eux de joindre les deux bouts".

Déjà beaucoup de refus de l'APC

Les plus bas salaires de Derichebourg vont perdre 8,56 euros par jour soit 20 % en moyenne de leur salaire. Et donc d'ici 10 jours, le 25 juillet, les 1400 salariés de Derichebourg Toulouse (sur 1600 en France ) devront avoir dit oui ou non à cet APC, l'accord de performance collective. Soit ils acceptent de baisser leur salaire soit ils quittent l'entreprise. Et l’accord est tellement dur que d’ores et déjà 63 salariés sur les 1400 toulousains ont choisi d’être licenciés plutôt que de perdre 20 % de leur salaire ( 8,56 euros par jour de la prime de transport et de repas ).

Emilie explique pourquoi elle préfère le licenciement pour cause "réelle et sérieuse" plutôt que de rester dans l'entreprise. " Pour une fois que j'avais eu un CDI. J'ai beaucoup réfléchi. Il me manquera 300 euros pour faire mes trajets et payer mes factures. On a le choix entre la peste et le choléra. Je préfère changer totalement de métier que d'avoir à faire à ce genre de pratiques."

