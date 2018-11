Emmanuel Macron veut baisser "drastiquement" le coût du permis de conduire

Le président de la République, Emmanuel Macron, a annoncé ce vendredi matin son intention de "drastiquement" baisser le coût du permis de conduire. En déplacement dans le Nord de la France pour le centenaire de l’Armistice, le chef de l’État a expliqué que le gouvernement va "drastiquement baisser le coût du permis de conduire et _accompagner les jeunes_, en particulier les jeunes qui entrent dans l'emploi, à l'acquérir plus vite et à moindre coût".

Aider à l'acquisition du premier véhicule

Emmanuel Macron voudrait aussi "intégrer" le code de la route "à la partie scolaire de manière systématique", a-t-il encore précisé pendant la visite dans centre social de Lens. "On ne peut pas avoir l’obtention du permis qui dure des mois et qui coûte 1.500 ou 1.800 euros." Il annonce également vouloir "aider à l’acquisition du premier véhicule".

Le détail sera précisé lors de la présentation de la stratégie mobilité, d’ici la fin de l’année, précise la présidence. Actuellement examiné par le Conseil d'État, le projet de loi devrait être présenté "fin novembre" au Conseil des ministres, avait indiqué le 26 octobre la ministre des Transports, Elisabeth Borne. Ce projet a été régulièrement invoqué ces dernières semaines par Édouard Philippe lors des multiples interrogations de l'opposition sur la hausse des prix des carburants. Mais la question du coût du permis de conduire n'avait pour l'instant pas été mise dans le débat.