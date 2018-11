Renault annonce la production de nouveaux utilitaires à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron à l'usine de Maubeuge

Le PDG de Renault Carlos Ghosn a annoncé ce jeudi matin la production d'un nouvel utilitaire Nissan et d'un nouveau Kangoo à Maubeuge, à l'occasion de la visite d'Emmanuel Macron. 450 millions d'euros seront investis sur 5 ans et 200 embauches en CDI sont prévus dès 2019.

A l'occasion de la visite ce jeudi matin d'Emmanuel Macron à l'usine Renault de Maubeuge, le PDG Carlos Ghosn a annoncé la production d'un nouvel utilitaire Nissan à partir de la mi 2019 et d'un nouveau Kangoo sur le site nordiste.

Cela représente un investissement de 450 millions d'euros sur 5 ans. Renault embauchera 200 salariés en CDI sont dès 2019 pour soutenir l'activité, a précisé Carlos Ghosn qui s'exprimait à la fin de la visite du Président de la République.

Par ailleurs, un nouveau fourgon Mitsubishi, basé sur le Renault Trafic, sera assemblé à Sandouville en Seine-Maritime.

Carlos Ghosn n'a pas indiqué les volumes concernés, ni les marchés visés, mais une partie des modèles assemblés sera destinée à l'export.

Emmanuel Macron devant la chaîne de montage de l’usine Renault de Maubeuge où l’on fabrique notamment des Kangoo pic.twitter.com/dC5Uxw58TJ — France Bleu Nord (@fbleunord) November 8, 2018

L'usine Renault de Maubeuge est la plus compétitive de la marque au losange en France, avec un record de près de 100 voitures fabriquées par salarié et par an. Surtout des Kangoo, notamment électriques. Des Citan aussi pour Mercedes. Le site emploie un peu plus de 2.200 salariés.

Le patron de la marque au losange a précisé que Renault allait investir 1 milliard d'euros en France dans les véhicules électriques. Il s'agit d'une confirmation d'une annonce faite par Renault en juin dernier.

La visite de l'usine Renault par Emmanuel Macron n'est pas terminée. Actuellement, le Président de la République est en train de s'exprimer à son tour