Emmaüs ouvre son premier magasin en Charente-Maritime

Pour la première fois en Charente-Maritime Emmaüs a ouvert, le mardi 6 décembre, un magasin. Situé dans la galerie marchande de Carrefour à Angoulins, le magasin était attendu par les passionnés de seconde main. Devant le rideau baissé une trentaine de personnes patiente. Désormais les rochelais n'ont plus besoin d'aller jusqu'à Saint-Agnan, ils ont le magasin à 15 minutes de route. Vêtements pour petits et grands, de quoi meubler ou décorer, des sacs mais aussi des chaussures, il y en a pour tous les goûts et pour tous les portes monnaies.

Un endroit stratégique

Le choix d'ouvrir un magasin dans un centre commercial n'est pas anodin "non seulement on s'implante dans le quotidien des clients, et en plus de ça on se rapproche de La Rochelle" affirme Erwann Briant, responsable de la Communauté d'Emmaüs de Saint-Agnan. En Charente-Maritime La Rochelle est la ville qui donne le plus à Emmaüs, "chaque semaine trois maraudes sont organisées pour récupérer tout ce qu'on nous donne" poursuit Erwann Briant.

Des prix abordables pour des produits écologiques

C'est ce qui a amené tout ce petit monde dans la boutique dès l'ouverture, les petits prix d'Emmaüs. Un manteau à 16 euros dans une main, une paire de gants à 8 euros dans l'autre, Charli a trouvé son bonheur. "Je suis venu juste parce que les températures baissent, c'était évident que j'allais trouver des vêtements chauds et pas chers" explique-t-il. Ce qui a fait venir Mathilde c'est la seconde main "ça fait des années que je ne consomme plus de fast fashion, Zara, Pimkie, tout ça c'est fini, j'achète uniquement de la seconde main" renseigne-t-elle.

L'argent reversé pour la communauté Emmaüs

L'argent dépensé par les clients est directement réutilisé pour faire vivre la communauté Emmaüs. Grâce à ça, celles et ceux qu'on appelle "Les Compagnons" peuvent développer le réseau mais aussi organiser des actions solidaires, de réinsertion et d'hébergement.

Si vous voulez vous y rendre le magasin est ouvert du mardi au samedi de 11h à 19h30 et le samedi jusqu'à 20h. L'espace de dépôt lui, reste localisé à Saint-Agnan.