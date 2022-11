En Nouvelle-Aquitaine, Emmaüs Connect lance un appel aux dons d'équipements numériques aux entreprises

En France, environ 14 millions de personnes seraient tenues éloignées du numérique, faute de compétences ou d'équipements. C'est pourtant devenu indispensable pour les démarches administratives, de santé ou encore pour trouver un emploi. Emmaus lance donc un appel au don à destination des entreprises. L'idée est de récupérer un maximum d'ordinateurs, de tablettes et de smartphones pour les faire rénover en circuit court, et les vendre à prix solidaire à ses bénéficiaires.

ⓘ Publicité

39% des entreprises avec des équipements inutilisés

En Nouvelle-Aquitaine, les besoins sont réels. "On a estimé les besoins en PC des personnes les plus modestes de Nouvelle-Aquitaine à 136 000 équipements et 46 000 en termes de smartphones. À côté de ça, on sait qu'il existe des gisements : des équipements qui dorment dans les placards et c'est pour ça qu'on s'adresse à ces organisations" explique Alix de Luze, chargée de projet à Emmaüs Connect.

L'effacement des données certifiées en prime

La démarche est simple : les entreprises n'ont qu'à référencer l'appareil à donner sur la plateforme Internet lacollecte.tech. Emmaüs Connect s'occupe ensuite du reste. "On va s'occuper de l'enlèvement, d'envoyer l'équipement vers la structure d'insertion la plus proche, qui va s'occuper du reconditionnement. Et derrière, on va s'occuper de l'envoi vers la structure sociale partenaire qui va distribuer les équipements solidaires aux personnes en précarité numérique et sociale" ajoute la chargée de projet. Sans oublier un élément important de ce don : l'effacement des données certifiées par l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information.

L'appel aux dons a déjà permis de collecter 20 000 appareils dans les autres régions françaises.