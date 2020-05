Emmaüs - Les magasins solidaires rouvrent leurs portes

Avec les 8 semaines de confinement et la fermeture des entrepôts, Emmaüs France a perdu plus de 30 millions d'euros. Depuis quelques jours, les magasins des Hauts-de-France rouvrent progressivement. A Boulogne-sur-mer il y avait foule pour la réouverture.

Devant la grille d'entrée, 30 personnes attendent l'ouverture. Le port du masque est obligatoire, les compagnons vous donnent du gel hydralcoolique et le nombre de clients accueillis est limité. Cette réouverture est un soulagement pour Arnaud Malpaux le président d’Emmaus Boulogne-sur-mer car les pertes sont énormes !

On perdu 130 000 euros en 8 semaines sur un budget à l'année de 750 000 euros

Tout a été pensé pour la sécurité des compagnons et des clients. Des sens de circulations ont été instaurés dans les différents espaces de vente. Il a fallu repenser les entrepôts pour mettre en places les règles sanitaires.

Le port du masque est obligatoire © Radio France - Emmanuel Bouin

Les 16 communautés Emmaüs des Hauts-de-France sont tous en difficultés. A Wambrechies, la plus ancienne de la région et le plus importante la perte est estimée à 450 000 euros.

Pour le première fois de son histoire Emmaüs a fait un appel au don pour récolter 5 millions d'euros. Pour faire un don à l'association, vous pouvez le faire via le site fondation-abbe-pierre.fr, par courrier à Emmaüs France, 47, avenue de la Résistance, 93 104 Montreuil Cedex 01, ou auprès de la communauté Emmaüs la plus proche de chez vous.