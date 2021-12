Emmaüs organise ce week-end sa grande vente d'hiver en Sarthe

De nombreuses personnes s'affairent avec des sacs sous les bras à l'entrepôt d'Emmaüs, à La Milesse. Ce samedi 4 décembre, mais aussi ce dimanche, l'association organise sa grande vente d'hiver. L'occasion de trouver de tout à prix réduits. "On en a eu pour moins de 20 euros et j'ai au moins une dizaine de livres", s'enthousiasme Christine. "C'est génial."

Si des coins sont dédiés aux livres, à de l'électroménager ou à des draps, l'essentiel de l'espace est occupé par de nombreux meubles, vendus là aussi quelques dizaines d'euros. "Je cherchais un canapé-lit et une table basse", résume Olivia, les bras chargés par un miroir et des jouets pour enfants. "Mais c'est ça qui est plaisant, c'est de chiner et de se laisser surprendre."

Certains clients sont des habitués des magasins Emmaüs, comme Christelle. "Je suis venue car je cherchais une table, dans un style plutôt ancien", précise-t-elle. Ce n'est pas ce qui manque, la plupart des meubles semblent vieux de plusieurs décennies. "On n'en trouve juste pas aux bonnes dimensions, mais ça ne nous empêche pas de regarder."

L'hébergement des bénéficiaires

Pour se démarquer de ses ventes habituelles, l'association "met de côté pendant un certain temps les plus belles pièces qu'on peut recevoir", explique Anne-Cécile Robine-Tanguy, la responsable de la communauté Emmaüs. "Ça nous permet d'attirer plus facilement le public." L'objectif de ces opérations est de pouvoir collecter rapidement des fonds.

Ils permettent ensuite de financer l'hébergement de dix enfants et des 65 bénéficiaires de l'association. "On vit simplement des dons des personnes, ces ventes sont indispensables", poursuit-elle. "On va être de la réhabilitation des locaux, payer les factures du quotidien, l'amélioration des ateliers, on va pouvoir mettre en place différents projets." Cet argent permet aussi de financer les actions de solidarité à l'international d'Emmaüs.

Les lieux et horaires de vente

Zone Nord : 2 rue des Frères Voisins – 72000 LE MANS - de 14h à 17h

Zone Sud : 19 rue du Spoutnik – 72100 LE MANS - de 14h à 17h

Communauté la Milesse : 61 chemin de Montaillé – 72650 la Milesse - de 14h à 17h30