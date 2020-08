Emmaüs organise sa grande vente d'été pour les chineurs de Brest

Les chineurs de Brest seront aux aguets. La grande vente estivale de la communauté Emmaüs du pays de Brest a lieu ce week-end, de 10h à 18h ce samedi puis de 14h à 19h ce dimanche. Parmi les rayons, vous pourrez trouver des livres, de la vaisselle, du mobilier, du matériel hi-fi, de l'électroménager et plein d'autres choses. "La plupart des produits sont au tiers du prix constaté sur le marché de l'occasion", explique l'un des bénévoles. Il y assurément de quoi habiller son salon de façon vintage ou de gâter les petits-enfants à petits prix.

Beaucoup de jouets neufs pour cette vente Emmaüs © Radio France - Roméo van Mastrigt

Des règles sanitaires très strictes

Pour se préparer à l'afflux de visiteurs, qui dépasse régulièrement le millier de personnes, les organisateurs ont tenu à ce que les mesures sanitaires soient respectées. Le port du masque est obligatoire et la désinfection des mains à l'entrée également. "Il va falloir que les clients soient patients car leurs habitudes vont être un peu chamboulées. Il y aura des entrées et des sorties à respecter pour chaque espace de vente. De même, à l'ouverture, on ne pourra pas faire entrer tout le monde de la même façon que les années précédentes. D'autant plus qu'il y a souvent, devant les portes, plusieurs centaines de personnes qui attendent", explique Lydie, une des co-responsables de la communauté.

Du mobilier vintage pour habiller la maison © Radio France - Roméo van Mastrigt

Une vente rendue spéciale par le confinement

Les bénévoles et les compagnons sont impatients. "Pendant les deux mois de confinement, nous n'avons pu constituer aucun stock. C'est après que nous avons récolté énormément de textile, mais au niveau des meubles, par exemple, nous n'avons pas rattrapé les niveaux de dons des années précédentes", explique Franck, l'autre co-responsable . Mais il l'assure : la sélection de produits est toujours aussi intéressante, quel que soit le contexte de cette vente.

De la vaisselle et de l'équipement pour la cuisine © Radio France - Roméo van Mastrigt

Emmaüs, 190 rue de Gouesnou, Brest

Samedi : de 10h à 18h, Dimanche : de 14h à 19h