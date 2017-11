Emmaüs ouvre un nouveau magasin dans la Drôme, le troisième

Emmaüs ouvre ce samedi un nouveau magasin dans la Drôme, à Bourg-les-Valence. Il est géré par la communauté de Saint-Paul-les-Romans qui a besoin de rentrées d'argent supplémentaires.

La nouvelle boutique se situe à Bourg-les-Valence, près de l'hypermarché Leclerc. Y sont vendus de la vaisselle, du mobilier, des vêtements donnés par des particuliers et recyclés par les compagnons.

C'est la communauté de Saint-Paul-les-Romans qui gère ce magasin. Elle fait vivre 30 compagnes et compagnons. Elle a déjà une boutique à Saint-Paul-les-Romans mais avait besoin d'une seconde pour augmenter les rentrées d'argent.

C'était très nécessaire du point de vue économique. On envisage par exemple un certain nombre de travaux, la rénovation du lieu de vie des compagnons à Saint-Paul-les-Romans, donc nous avons besoin d'argent supplémentaire. Nous vivons seulement de ce que nous vendons, et nous ne vendons que ce que l'on nous donne. - Pierre Prunier, co-président de la communauté