Emmaüs s'est vu refuser l'entrée de la déchetterie à Marseille

Ce jeudi, les camions d'Emmaüs Pointe-Rouge n'ont pas pu décharger à la déchetterie de Marseille. L'association s'est vue refuser l'accès de la déchetterie. Ce sont ainsi des dizaines de sacs d'objets ou de vêtements non recyclés par Emmaüs qui ont du faire demi-tour, soit l'équivalent de plus de 600 kg de déchets par camion. Un autre camion devait également se rendre à la déchetterie ce mercredi après-midi. Chaque jour Emmaüs doit se débarrasser d'une tonne de déchets non recyclables et non utilisables, issus des dons des particuliers.

_Ils veulent faire les poches aux pauvres ! -_Kamel Fassatoui, responsable d'Emmaüs Pointe Rouge

Cela fait des semaines qu'un bras de fer oppose Emmaüs à la Métropole Aix-Marseille qui souhaite désormais faire payer à l'association ses dépôts en déchetterie. "Pas question de payer pour les déchets des autres !", disent les responsables de l'association à Marseille. "On va demander à l'association la plus importante de France qui s'occupe de la précarité de payer ? Ils veulent faire les poches aux pauvres en gros !", s'agace Kamel Fassatoui, responsable d'Emmaüs Pointe Rouge.

Emmaüs a dépassé les 125 tonnes de déchets déposés en déchetterie par an. Emmaüs estime que ce sont 35.000 à 40.000 euros qu'il faudrait débourser pour pouvoir de nouveau déposer ces objets en déchetterie.

Emmaüs ne compte pas en rester là. "On va réunir ces déchets dans l'espace de la cour d'Emmaüs ce samedi", explique Kamel Fassatoui, "et on va demander aux Marseillais de venir les chercher et de les déposer eux-mêmes en déchetterie".