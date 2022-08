Emmaüs Toulouse aide les étudiants à meubler leur appartement à bas prix

C'est un vrai coup de pouce pour les étudiants ! Emmaüs Toulouse propose comme chaque année une réduction sur le matériel de première nécessité tel que les meubles, les livres, l’électro-ménager ou encore la vaisselle. L'opération se déroule du 15 août au 16 octobre et offre -30% aux étudiants. Une opération qui prend tout son sens cette année, car les frais de rentrée augmentent. Selon le baromètre de la FAGE, première organisation étudiante, le coût de la rentrée scolaire a augmenté de plus de 7% en 2022 par rapport à 2021.

J'ai meublé mon appartement chez Emmaüs, je pense que l'on a économisé au moins 1 000 euros - Maé, étudiante toulousaine

Le bon plan pour les étudiants

Depuis le 15 août, les étudiants profitent de l'opération à l'Emmaüs de Labarthe-sur-Lèze au sud de Toulouse. Maé connaît le dispositif depuis plus de 2 ans. Elle a meublé tout son appartement grâce à Emmaüs : "ça fait deux ans que je n'achète plus rien de neuf, j'ai amené tout mon entourage de pote pour leur faire découvrir un peu le fait que ça vaut vachement le coup. Les habits, les meubles, c'est top, surtout avec la réduction de 30% sur la note totale. Les vêtements de ski, comme on sait qu'on va les porter qu'une ou deux fois par an, autant les acheter ici même les meubles quand on est étudiant. Et si on s'en débarrasse dans deux ou trois ans, autant les acheter d'occasion" affirme-t-elle.

On n'a jamais connu une telle augmentation d'une année à l'autre - Paul Mayaux, président de la FAGE.

L'inflation touche également la rentrée

Selon la FAGE, le coût de la rentrée scolaire, qui intègre les frais de rentrée et les frais de vie courante, augmente de 7,38% en 2022 par rapport à 2021 (contre une hausse de 1,32% à la rentrée 2021), portant le coût moyen à 2.527,01 euros par étudiant. En cause : la "véritable flambée" des frais de rentrée qui connaissent cette année une augmentation de 13,04% pour un coût moyen de 1.307,20 euros. En détail, les frais liés au matériel pédagogique augmentent de 15,82%, les frais d'assurance logement de 11,83% et les complémentaires santé de 32,21%. Un étudiant devra donc débourser en moyenne 411,13 euros pour sa couverture santé pour l'année scolaire 2022-20.