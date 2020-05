Emmaüs Touraine rouvre ses antennes pour recevoir les dons d'objets

Emmaüs Touraine va mettre fin à plus de deux mois de fermeture imposée par le confinement. Les antennes de l’association humanitaire vont commencer à recevoir des dons, sauf exception pour le site d’Amboise qui reprendra un peu plus tard. La vente dans les boutiques et le ramassage se feront aussi un peu plus tard.

Pour Emmaüs Touraine, il était temps de reprendre son activité

Emmaüs Touraine perdait pendant le confinement 150.000€ par mois. En clair, l’association a perdu plus de 300.000€ pendant cette période. Aucune vente n’a été faite, aucune collecte d’objets, de meubles, un manque à gagner considérable. A partir de ce lundi, Emmaüs reçoit donc à nouveau les Tourangeaux qui voudraient donner des choses. Comme le dit Emmaüs Touraine, “un protocole précis sera indiqué aux personnes qui viendront déposer des objets afin qu’elles le fassent en toute sécurité”. Le masque sera obligatoire pour les donateurs. Car l’autre souci d’Emmaüs, c’est l’âge de ses bénévoles et compagnons. Il y a 70 compagnons en Touraine, 150 à 180 bénévoles actifs, énormément de personnes à risques car âgées. “Il ne faut prendre aucun risque pour eux” dit le président de l’association. Voilà pourquoi les lieux de ventes ne vont pas rouvrir maintenant. Probablement début juin et là aussi, le masque sera obligatoire.