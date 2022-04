L'association Emmaüs s'installe en Creuse

Emmaüs a décidé de s'installer en Creuse, l'un des seuls départements où l'association n'était pas présente. Elle cherche activement un local pour ouvrir d'ici septembre, et recrute bénévoles et compagnons.

Emmaüs a décidé de s'installer en Creuse et recherche activement un local dans l'agglomération de Guéret. L'association a déjà recruté une vingtaine de bénévoles creusois et l'équipe veut encore s'agrandir.

« La misère existe aussi en zone rurale »

La Creuse était l'un des rares départements où l'association, fondée en 1949 par l'Abbé Pierre, n'était pas présente : « Historiquement, Emmaüs s'implantait plutôt proche des centres industriels et des zones urbaines. Cela nous garantissait une certaine densité de population et donc un apport suffisant de matières premières pour notre activité de récupération » explique Loïc Le Goff, responsable de la communauté Emmaüs de Montluçon. La branche de l'Allier va piloter l'installation de l'antenne creusoise d'un point vue logistique et financier, avant que cette dernière devienne indépendante.

« La misère existe aussi en zone rurale » rappelle le responsable montluçonnais, qui peut compter sur la volonté d'une première équipe de bénévoles creusois, dont Gilles Brunati : « Nous étions quelques uns à avoir envie de développer un nouveau projet social et solidaire ici » explique ce guéretois. Ils sont déjà une vingtaine de volontaires réunis autour de ce projet, et l'équipe continue à s'agrandir.

Venir en aide aux personnes en difficulté

L'association cherche donc actuellement des locaux, plutôt dans le giron de l'agglomération de Guéret, pour y installer son entrepôt : « Nous avons quelques pistes mais rien n'est encore définitif. Il nous faudrait près de 1000 m2 » commente Gilles Brunati.

Emmaüs a besoin d'espace pour son activité de récupération, qui représente la part la plus importante de son travail : « Nous sommes avant tout une communauté d'ouvriers : on récupère des meubles, des objets et des vêtements qu'on peut revendre, mais aussi du chiffon, du carton, de la ferraille. Tout cela on le trie, on le répare et on le revend pour aider ceux qui en ont le plus besoin » explique Loïc Le Goff.

La récupération n'est qu'un moyen de venir en aide aux personnes en difficulté

Emmaüs revend les biens réparés à des prix solidaires pour bénéficier à des clients qui ont très peu de moyens : « La récupération n'est qu'un moyen de venir en aide aux personnes en difficulté » rappelle le responsable montluçonnais.

L'association emploie des compagnons pour travailler dans ses boutiques ou ses entrepôts, pour la plupart des personnes très éloignées de l'emploi, en situation d'isolement social ou de grande précarité.

Il n'y aura jamais assez de concurrence dans le domaine social

L'arrivée de cet acteur reconnu de l'économie sociale et solidaire menace-t-elle l'activité d'autres entreprises ou associations spécialisés dans la collecte, le réemploi et/ou la revente d'objets ? « Il n'y aura jamais assez de concurrence dans le domaine social, rappelle Loïc Le Goff. Plus nous serons nombreux à lutter contre la pauvreté, mieux ce sera. »

L'association cherche encore des bénévoles, de futurs compagnons et espère démarrer ses activités en Creuse d'ici septembre.