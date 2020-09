Emmaüs : vivement la grande braderie de Poitiers de fin septembre

On croise les doigts du côté des compagnons d' Emmaüs de Poitiers. La structure poitevine espère que la Covid ne va empêcher la tenue l’événement de dernier week-end de septembre, après l'annulation du printemps. Laurent Guinebretière, responsable d' Emmaüs-Poitiers souligne l'importance de ce rendez-vous :" C'est le résultat à chaque fois de 6 mois de travail pour notre équipe, ces tonnes de vêtements notamment, vendus à pas cher, c'est 15% du chiffre d'affaire annuel. Depuis la fin du confinement on a pu reprendre notre activité mais on a encore beaucoup de travail et il faut faire vivre la 50aine de compagnons du site de Poitiers."

Il faut écouler les stocks

Et du travail, les compagnons n'en manquent pas "on s'est aperçu avec le confinement que les français avaient pris le temps de ranger leurs placards et de faire du tri, ils ont été généreux, mais maintenant il faut écouler les stocks." Certaines années, la grande braderie a proposé aux 30.000 visiteurs du parc des expos jusqu'à 15 tonnes de vêtements, vendus en vrac et au poids.