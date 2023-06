Emoface, une application pour l'apprentissage des émotions

"Emoface" est née d’une situation que vous avez vécue personnellement...

Mayra Lima, co-fondatrice de l'entreprise Emoface (*) - Ma petite sœur est autiste. Elle a 30 ans aujourd’hui et j’étais vraiment partie du constat que, pour la famille, c’était très difficile en fait de trouver des outils adaptés, faciles et accessibles. Ma sœur a eu un développement normal jusqu'à l'âge de 2 ans à peu près ; et puis ensuite elle a commencé à arrêter de parler. A l'époque j'avais tout juste 8 ans et je ne savais pas comment entrer en contact avec elle tout simplement.

Donc vous avez eu des problèmes de communication ?

Oui, des problèmes des communications : ne pas comprendre pourquoi... par exemple elle faisait beaucoup de crises, elle avait beaucoup de frustration en elle. Elle pleurait beaucoup et c'était compliqué au quotidien, on ne s'entendait pas.

Et vous avez donc lancé avec Adela Barbulescu l'application "Emoface". Quel est le principe?

Emoface part du constat que c’est compliqué pour décoder les émotions pour une personne autiste. Et par aussi la technologie qui a été développée par Adela avec des avatars émotionnels en 3D ; on utilise ces avatars pour proposer une méthode d'apprentissage des émotions adaptée pour les personnes autistes. Pour mieux décoder les émotions chez les autres, leur donner une clé d'entrée pour entrer en contact, et en jouant ensemble - je reviens à l'idée du jeu, c'est très important de jouer ensemble. (Elle montre l'appli sur son téléphone). Il y a 3 photos de visage différentes avec la question : "qui est content?". Si je mets la mauvaise réponse, l'application me redemande: "qui est content?" Parce qu'on travaille dans un apprentissage sans échec, on ne veut surtout pas frustrer la personne.

Quel est votre objectif avec cette application ?

L’objectif c’est qu’on arrive à mieux communiquer ensemble, apaiser le quotidien des familles avec une meilleure communication. Aller vraiment vers la découverte de l'autre en donnant un outil qui peut être utilisé par les professionnels en séance, et ensuite qui peut être aussi utilisé à la maison.

* Emoface est une application payante : 99 euros / an pour les familles, 149 euros pour les professionnels