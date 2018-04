Signe que la reprise est bien là : un quart des patrons de Nouvelle Aquitaine envisagent de recruter cette année selon la dernière enquête “Besoins de main d’œuvre" de Pôle Emploi. Cela représente 225.000 intentions d’embauches. Un chiffre en hausse de 17% par rapport à 2017. La Corrèze (+2.9%) et la Haute Vienne (4.6%) sont en dessous de cette moyenne mais concentrent tout de même près de 18.400 perspectives d'embauches en 2018.

Les services, l'agroalimentaire et le commerce recrutent

Sans surprise c’est à Limoges que les projets de recrutement sont les plus nombreux. 5.900 perspectives d'embauche, soit 1.619 de plus que l'année dernière. A Brive, la hausse est plus modeste, 24 projets en plus, mais ce sont quand même près de 5.000 emplois qui pourraient y être proposés dans les mois à venir. Suivent Tulle (2700 projets), Saint Junien (1.000 projets) et Ussel (900 projets).

Les projets des patrons concernent en grande majorité des emplois non saisonniers et se concentrent sur les secteurs des services, de l'industrie agroalimentaire et du commerce. Les métiers les plus recherchés sont ceux d'aide soignant, aide à domicile et ménagère, celui d'agent d'entretien de locaux ou encore d' infirmiers et de puéricultrices.