Emploi : 4,6% de chômeurs en plus sur un an en Gironde, les jeunes les plus touchés

Le directeur de Pôle emploi en Nouvelle-Aquitaine, Frédéric Toubeau, était l'invité de France Bleu Gironde, ce mercredi matin. Il a analysé les chiffres du chômage dans notre département, qui a connu une augmentation de 4,6% du chômage, toutes catégories confondues, sur un an.