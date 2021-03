98 postes supprimés à la centrale à charbon de Gardanne

Plus de 200 postes seront supprimés dans les centrales à charbon de Gardanne (Bouches-du-Rhône) et Saint-Avold (Moselle) et d'autres unités propriétés de GazelEnergie. Le groupe l'annonce ce lundi. Il vient d'adresser son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à l'État.

Quelque 219 postes seront supprimés en France dans les centrales à charbon, dont 98 dans celle de Gardanne (Bouches-du-Rhône), 87 à Saint-Avold (Moselle), 27 au siège de Colombes (Hauts-de-Seine) et d'autres postes dans différentes unités propriétés de GazelEnergie. Le groupe l'annonce ce lundi et il vient d'adresser son plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) à l'État.

Les responsables de GazelEnergie expliquent cette décision par la position de la France de se passer de l'énergie charbon, nocive pour le climat. "La décision du gouvernement engendre la mise en place d'un plan de réorganisation conduisant à la suppression de 219 postes", annonce la direction.

La France a en effet décidé de fermer à partir de 2022 ses quatre dernières centrales électriques à charbon, énergie la plus nocive pour le climat. Outre Saint-Avold et Gardanne, sont concernées Cordemais (Loire-Atlantique) et Le Havre. Le PSE de GazelEnergie, s'il est approuvé par la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Dirrecte), ouvrira la voie au plan social.

Des départs volontaires mais aussi des départs contraints

À la centrale de Provence (Gardanne-Meyreuil), marquée par un long conflit social et à l'arrêt depuis deux ans, le plan portera donc sur 98 suppressions de postes, mélange de départs volontaires et contraints.

L'unité biomasse du site, elle aussi à l'arrêt, devrait redémarrer après une série de travaux et de tests à chaud. Elle représente environ 80 emplois directs, selon GazelEnergie, qui indique y avoir déjà investi plus de 300 millions d'euros et parle d'un potentiel de 400 emplois indirects.

Trois autres projets liés à cette activité sont "à l'étude" : une scierie, la récupération de la chaleur pour alimenter un réseau de chaleur, et la production d'hydrogène vert et de e-méthanol par électrolyse et captage de CO2. Pour un potentiel de 45 à 70 emplois directs. Le plan inclut notamment un congé de reclassement allant jusqu'à trois ans, pris en charge par l'entreprise et par l'État.