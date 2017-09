Emploi : bientôt de grands panneaux "On recrute" en Mayenne ?

C’est une idée de la Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Mayenne, inspirée de pratiques déjà très répandues aux Etats-Unis et au Canada. Elle espère que les premiers panneaux fleurissent sur les bord des routes dans les prochains mois.

"Ici, le garagiste et le jardinier recrutent." Un message qu’on pourrait bientôt lire, écrit sur un panneau planté sur le bord de la route, à l’entrée des communes de la Mayenne. Une façon plus directe de recruter de nouveaux salariés, plébiscitée par la Chambre de Métiers et de l’Artisanat du département.

Les artisans peinent à recruter

La chambre aimerait que le projet voie le jour fin 2017 ou début 2018. Au départ, un constat, résumé ainsi par Christine Guy : "Quand on discute avec des collègues artisans, tout le monde est en galère pour trouver du personnel."

La gérante de Mecanic 2.000, une entreprise de mécanique agricole établie à Meslay-du-Maine, recherche un magasinier, un commercial et bientôt un agent d’accueil pour remplacer une salariée en congé maternité. "Malgré les réseaux sociaux, malgré les offres, on a des candidats mais on n’a pas les compétences avec."

Selon la Chambre de Métiers mayennaise, 10 à 15 offres d’emplois sont à pourvoir quasiment chaque semaine, dans le domaine de l’artisanat, sans que tous les candidats potentiels ne le sachent. Alors, l’institution cherche de nouvelles réponses, dont une, innovante en France, que Christine Guy est prête à essayer. "Je pense que c’est une solution supplémentaire pour se faire connaître et faire connaître nos besoins dans nos entreprises."

Des panneaux "Dans cette commune, telle entreprise recrute"

Cette réponse, c’est d’afficher de grands panneaux à l’entrée des communes, "à la canadienne". "On peut voir très facilement au Canada des entreprises qui affichent à leur fronton en lettres immenses "Nous embauchons", décrit Gisèle Chauveau. Ça peut paraître un retour assez archaïque, l’affichage. Mais finalement ça porte ses fruits dans d’autres pays."

C’est efficace et prometteur, la responsable communication de la chambre en est convaincue. D’ailleurs, "c’est un travail qui va être fait dans les mois à venir", précise celle qui pense déjà à contacter les élus des communes où des artisans recrutent, pour leur proposer cette nouvelle façon d’exposer l’information.

"C’est peut-être bien quand quelqu’un rentre chez lui, qu’il sache que cette entreprise-là recrute, parce que c’est positif de recruter, s’enthousiasme Gisèle Chauveau. Je pense qu’il faut s’adapter à une société qui est de plus en plus visuelle. "Dans cette commune, telle entreprise, telle entreprise et telle entreprise recherchent ou embauchent", tout simplement."

Néanmoins, le système ne remplacerait pas les autres annonces, dans les journaux, sur Pôle emploi ou sur internet. Au contraire, il s’y ajouterait. Plus il y a de visibilité, mieux c’est, selon la communicante. De toute façon, le but est le même : trouver des salariés et donner des emplois.