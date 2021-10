Emploi : Cadiou mise sur la formation pour séduire même les non-diplômés

70.000 offres d'emploi en Bretagne cette année, c'est deux fois plus qu'en 2020. Face à la difficulté à recruter, les DRH rivalisent d'ingéniosité. Parmi les méthodes les plus efficaces, la formation en interne, même pour ceux qui n'ont pas de diplôme, c'est le pari de Cadiou Industrie à Locronan.

Le rapport de force s'est inversé : face à la pénurie de main d'œuvre, ce sont désormais les entreprises qui cherchent à séduire leurs futurs employés et non le contraire. En Bretagne en 2021, il y a 70.000 offres d'emploi, contre la moitié en 2020.

Maître mot du DRH pour recruter : l'ingéniosité. Car il faut faire preuve d'imagination pour attirer les perles rares. Le défi du directeur des ressources humaines de Cadiou Industrie à Locronan ? 50 personnes à recruter d'ici la fin de l'année ! Cadiou fabrique des portails, elle est basée à Locronan, 630 salariés. "Le challenge est important, on espère pouvoir y arriver avec des outils et de la communication."

Former pour recruter

Dans le viseur d'Hervé Le Bot, "essentiellement des menuisiers aluminium, mais on accueille aussi de gens qui ont travaillé dans le bois." Mais pas seulement des personnes qualifiées : "Aujourd'hui on recrute de gens qui ne sont pas formés et on les forme en interne. Les personnes qui aiment le bricolage et qui se débrouillent peuvent trouver chez nous après une formation interne de trois semaines."

Le DRH doit être agile

Exit le cliché du DRH vissé à son fauteuil en train de consulter des CV et lettres de motivation papier : "Clairement, c'et l'ADN de l'entreprise d'être super agile. Il faut ouvrir ses portes pour les écoles, les demandeurs d'emploi et utiliser tous le canaux de communication, notamment le réseaux sociaux pour faire connaître tout ce qu'on fait de bien dans l'entreprise."

Et après avoir communiqué, attiré, il faut convaincre : "Le salaire fait partie des différentes sources de motivations, mais aussi les bonnes conditions de travail, l'écoute des collaborateurs et des actions sur la qualité de vie au travail. On a une action par mois pour fédérer. On a de bons élus, on s'arrange bien avec eux avec de actions ponctuelles : nettoyage de plage, journée de la femme..."