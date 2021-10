Emploi : "Ce n'est plus l'entreprise qui choisit le candidat, mais le candidat qui choisit l'entreprise"

Comment attirer des candidats quand il n'y en a pas ? C'est la question à laquelle tente de répondre le groupe Hénaff, dont le siège social est à Pouldreuzic, dans le Finistère. Le groupe, qui emploie 280 personnes, innove pour attirer des candidats. Et le premier problème, selon la directrice des ressources humaines de l'entreprise, Christelle Ageneau, c'est la "formation initiale". "Quand vous voulez être aujourd'hui un opérateur de transformation de viande, vous ne sortez pas d'une école spécifique en vous disant 'je veux être un ouvrier d'abattoir ou conducteur de ligne, par exemple."

"On n'a pas ces formations initiales", poursuit la présidente de la Commission des ressources humaines de l'ABEA (l'Association bretonne des entreprises de l'agroalimentaire). "Donc c'est à nous de capter des candidats qui seraient intéressés par ce type de métier, de donner un intérêt et une ouverture sur les métiers dans l'agroalimentaire, et ensuite mettre des moyens de formation et de mutualiser nos moyens, avec les TPE et PME du secteur."

Marque d'entreprise et envies

Si on met de côté de problème de formation initiale, "aujourd'hui, pour moi, il n'y a plus de candidats", analyse Christelle Ageneau. "Il faut être à l'écoute des gens, des opportunités, des réflexions de gens qui peuvent être intéressés dans un premier temps par l'entreprise, sa situation géographique, le type d'emploi. Dès qu'il y a un intérêt, il faut pouvoir discuter, approfondir quels sont leurs besoins et leur recherche." La mode de la présélection avec la pile de CV n'est plus du tout dans l'air du temps. "Il faut qu'il y ait adéquation entre leurs besoins et ce qu'on est capable de leur apporter."

Mais pour toucher des candidats potentiels, il faut se faire connaître et communiquer sur la marque entreprise. "Et se faire connaître sur le territoire. Il y a les jobs datings, des rencontres avec des écoles, des portes-ouvertes, accueillir des jeunes, des alternants, etc. Et même s'ils ne rentrent pas tout de suite dans l'entreprise, ils seront peut-être candidats demain." Il faut être dans le réseau, explique la directrice des ressources humaines du groupe Hénaff.

Employabilité et mobilité

Attirer le candidat, c'est bien, mais le garder et le faire évoluer, c'est encore mieux. Pour faciliter ensuite la mobilité entre tous les secteurs. "La démarche qu'il faut déployer, c'est de s'intéresser aussi en interne aux envies des salariés, les inciter régulièrement à se reposer des questions sur leur besoins professionnels et de leur bilan, pour les amener à développer leur employabilité et leur mobilité" si jamais ils souhaitent évoluer si nécessaire. "S'il y a une nouvelle situation familiale, géographique, de lassitude par rapport à son métier, une autre envie."

"Il faut l'écouter et l'accompagner, poursuit Christelle Ageneau. Dans nos entreprises, au niveau de notre territoire, il y a tout un pan à explorer, où l'on pourrait avoir beaucoup plus de passerelles entre les filières et entre les métiers. Avec des gens qui seraient ouverts à un projet et retrouver des candidats pour les entreprises au sens large avec des gens préparés, motivés, éventuellement formés, et surtout épanouis."